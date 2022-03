Ζελένσκι – Συμβούλιο της Ευρώπης: Ερωτήματα για την ακύρωση της ομιλίας του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι είχε προγραμματιστεί να μιλήσει σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά η ομιλία του ακυρώθηκε λόγω «πολύ επείγουσας, απρόβλεπτης κατάστασης». Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι είδους κατάσταση ήταν αυτή που ανάγκασε τον Ζελένσκι να ακυρώσει την προγραμματισμένη ομιλία του. Αναμένεται πάντως, να πάρει τη θέση του με λίγη καθυστέρηση ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ.

Ukrainian President @ZelenskyyUa, who was due to address the @CoE Assembly at midday today, was unable to speak due to "very urgent, unforeseen circumstances" – but it's hoped that Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal will be able to speak via video-link at 16h CET today… pic.twitter.com/11NBq9JIp7

— PACE (@PACE_News) March 14, 2022