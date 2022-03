Μίλα Κούνις – Ουκρανία: Η συγκινητική εξομολόγηση της ηθοποιού

Η Μίλα Κούνις μαζί με τον σύζυγό της, Άστον Κούτσερ ήταν από τους πρώτους celebrities που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική εισβολή. Η διάσημη ηθοποιός που κατάγεται από τη χώρα, που πλήττεται από τα χτυπήματα των Ρώσων, στα πλαίσια μίας συζήτησης για το πρότζεκτ «Conversations Above the Noise» εξομολογήθηκε στη Μαρία Σρίβερ πως πάντοτε ένιωθε Αμερικανίδα, όμως μετά τα τελευταία συμβάντα, είναι πολύ περήφανη για τις ουκρανικές της ρίζες.

«Πάντα ένιωθα Αμερικανίδα και όταν όλοι μου έλεγαν ότι είμαι από την ανατολική Ευρώπη, εγώ τους έλεγα πως νιώθω περισσότερο σαν να έχω ρίζες από το Λος Άντζελες. Μετά συνέβη αυτό στη χώρα μου. Ο Άστον κι εγώ μάλιστα, πήγαμε και συναντηθήκαμε με τον Ζελένσκι, λίγο πριν την πανδημία του κορονοϊού. Αν και ήμουν εκεί όμως, συνέχιζα να νιώθω Αμερικανίδα», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, εξήγησε πως κάποια από τα συναισθήματά της άλλαξαν, μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. «Συνέβη αυτό έπειτα και δεν μπορώ να εκφράσω ή να εξηγήσω όσα ένιωσα. Είναι σαν να έχει ξεριζωθεί ένα κομμάτι της καρδιάς μου, είναι το πιο παράξενο συναίσθημα», συμπλήρωσε.

Η Μίλα Κούνις, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως για όσα γίνονται δεν φταίει ο ρωσικός λαός. «Όλη αυτή η αλληλεγγύη προς τους Ουκρανούς δεν σημαίνει πως οι υπόλοιπες χώρες ή άνθρωποι είναι κακοί. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να θεωρήσουμε εχθρούς τους ανθρώπους στη Ρωσία. Θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό, καθώς στον Τύπο δεν αναφέρεται συχνά», τόνισε η Μίλα Κούνις.

Ύστερα πρόσθεσε: «Παντού υπάρχει η πεποίθηση ότι “αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας”. Δεν χρειάζονται να ενισχύονται τέτοιες αντιλήψεις. Παροτρύνω τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στους ανθρώπους που είναι στην εξουσία και όχι σε όλους». Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Άστον Κούτσερ έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν 30 εκατ. δολάρια για να βοηθήσουν όσους επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η 38χρονη, η οποία γεννήθηκε στο Τσερνίβτσι της Ουκρανίας και ο 44χρονος Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός έχουν φτάσει ήδη στα 20 εκατ. δολάρια σε λιγότερο από μια εβδομάδα και είναι 10 εκατομμύρια δολάρια μακριά από τον στόχο τους.

Thank you to everyone that got us to $20m in less then a week. We can do this. We can hit out goal. Together. Because we stand together with Ukraine. #standwithukraine pic.twitter.com/2nxLatv1MD

— Mila Kunis 🦋 (@MilaKunisv) March 10, 2022