Ρούλα Πισπιρίγκου – Πάτρα: «Η ποσότητα της κεταμίνης μπορούσε να σκοτώσει ελέφαντα»

Περίπου στις 11:00 σήμερα το πρωί, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα η 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου. Αυτό προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα δυνάμει του οποίου συνελήφθη από τα έμπειρα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, που αφορά στον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας. Το πρώτο βράδυ το πέρασε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα κρατητήρια , στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ, με εντολή να υπάρχει πάντα αστυνομική παρουσία. Η 33χρονη φερόμενη δράστιδα, φέρεται να έχει κρατήσει αρνητική στάση ενώπιον των Αστυνομικών, χωρίς να έχει μιλήσει.

Όταν στις αρχές Μαρτίου, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών πληροφορήθηκαν ότι στον οργανισμό της μικρής Τζωρτζίνας βρέθηκε κεταμίνη, οι αναλυτές ξεκίνησαν μια πολυεπίπεδη έρευνα με κεντρικό πρόσωπο την 33χρονη μητέρα, φόντο τους θανάτους των δυο άλλων παιδιων και πιθανούς συνεργούς για να διαλευκάνουν πλήρως το μυστήριο της Πάτρας. Γνώριζαν πως ό,τι είχε συμβεί, έγινε μια ώρα πριν τον θάνατο της Τζωρτζίνας και έτσι επικεντρώθηκαν στους γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου Παίδων. Έτσι, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών, δεν χρειάστηκε να μεταβεί στην Πάτρα, για καταθέσεις απο τους γιατρούς απο τα νοσοκομεία Καραμανδανειο και Πανεπιστημιακό του Ρίου της Αχαΐας ενω μόλις ενημερώθηκαν απο το Παίδων οτι η κεταμίνη δεν συμπεριλαμβανόταν στο φαρμακευτικό σχήμα και την τελευταία ώρα στο μονόκλινο δωμάτιο ήταν μόνο η μητέρα της, η υπόθεση «κλείδωσε».

Δολοφόνος φέρεται να είναι η Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ μένει να τεκμηριωθεί και επιστημονικά, ήταν η ποσότητα κεταμίνης που χορηγήθηκε στη μικρή.

Χθες, ο καθηγητής Τοξικολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Ράικος, τεκμηρίωσε μετά απο σειρά επαληθεύσεων, ότι η κεταμίνη ήταν στο ανώτατο επίπεδο 3, δηλαδή θανατηφόρα δόση που για ένα παιδί όπως η Τζωρτζίνα, ο θάνατος επέρχεται σε 5 έως 20 λεπτά.

Είχε συνεργούς η 33χρονη Πισπιριγκου; Στο κάδρο των ερευνων είναι δυο άτομα που εξετάζεται αν γνώριζαν κάτι και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κληθούν για κατάθεση.

Πώς, από πού και πότε προμηθεύτηκε την κεταμίνη η Ρούλα Πισπιρίγκου; Μέσω διαδικτύου ή χρησιμοποίησε κάποια χάπια αντικαταθλιπτικά που ελάμβανε η ίδια ή μήπως ναρκωτικά που έχουν ως βάση τη συγκεκριμένη ουσία; Για τον λόγο αυτό το κινητό της τηλέφωνό κατασχέθηκε προκειμένου να γίνει φύλλο και φτερό και να ανασυρθούν και αρχεία πουν έχουν διαγραφεί.

Πώς δηλητηρίασε την Τζωρτζίνα; Χρησιμοποιώντας κάποια ένεση ή μέσω της ρινικής οδού δηλαδή χορήγησε κάποια εισπνεόμενα στην 9xρονη κόρη της για να της «πάρει» τη ζωη;

Οι δυο θάνατοι, της Μαλένας και της Ιριδος οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια με κεντρικό πρόσωπο τη Ρούλα που προκάλεσε βίαιο θάνατο; Οι πλάκες με αίμα και ιστούς απο τα δυο παιδιά ειναι στα αρχεία της Ιατροδικαστικης Υπηρεσίας και θα εξεταστούν εκ νέου.

Την κεταμίνη μπορεί κάποιος να την αγοράσει από pet shop και φαρμακείο κατόπιν συνταγής, και σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει θάνατο, λόγω αναπνευστικής καταστολής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν χορηγηθεί σε μεγάλη ποσότητα, μπορεί να επιφέρει απώλεια ζωής μέσα σε 15 με 20 λεπτά. Επιπλέον, έχει την ιδιότητα να προκαλεί ασφυκτικό θάνατο, πάντα εφόσον χορηγηθεί σε μεγάλη ποσότητα. Η κεταμίνη είναι ουσία που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κτηνιατρική ως ταχύτατο αναισθητικό – καταπραϋντικό φάρμακο, σε μικρές δόσεις, όμως, έχει ψυχοδηλωτικές και διασχιστικές επιδράσεις. Κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλει. Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και ενδομυϊκώς ή να ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη.

Το 2010-13 έγιναν και κάποιες μελέτες που επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητά της, ως αντικαταθλιπτικού ταχείας δράσης. Γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο που διεξήγαγαν την πρώτη δοκιμή της κεταμίνης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, δήλωσαν ότι δίνει άμεσα και «θεαματικά» αποτελέσματα και κρίνεται ως μια νέα και πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την κατάθλιψη.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα στο Ιδρυμα για την Υγεία στην Οξφόρδη, το οποίο υπάγεται στο βρετανικό ΕΣΥ (NHS), χορήγησε σε ασθενείς δόσεις κεταμίνης πάνω από 40 λεπτά μέχρι και έξι φορές. Οι οκτώ έδειξαν βελτίωση στα δηλωθέντα επίπεδα κατάθλιψης, ενώ οι τέσσερις από αυτούς έδειξαν τόσο σημαντική βελτίωση, ώστε δεν χαρακτηρίζονταν πλέον ως καταθλιπτικοί.

Οπως δείχνουν τα πράγματα, οι επιστήμονες συμπληρώνουν το ένα από τα κομμάτια του παζλ των θανάτων των τριών κοριτσιών της Πάτρας, που πέθαναν σε διάστημα 30 μηνών. Από τις έως σήμερα αναλύσεις που έχουν γίνει, μόνο η συγκεκριμένη ουσία φαρμάκου κρίνεται «ύποπτη» και για το λόγο αυτό μετρήθηκε αλλεπάλληλα, προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής ποσότητα της! Οσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα, το κοριτσάκι όπως έχει γίνει γνωστό, λάμβανε μεταξύ άλλων αντιεπιληπτικά και μυοχαλαρωτικά φάρμακα.

Ετσι, σε περίπτωση που η ύποπτη ουσία έχει εντοπιστεί εντός των παραπάνω σκευασμάτων, θα αναλυθεί το ύψος των ποσοτήτων που είχαν χορηγηθεί στο κοριτσάκι. Δηλαδή, εάν ήταν στα όρια της επιτρεπτής δοσολογίας ή εάν δίνονταν σε μεγαλύτερες ποσότητες, οι οποίες όχι μόνο δεν θα βοηθούσαν στη θεραπεία της, αλλά θα προκαλούσαν τοξικότητα στον οργανισμό της. Σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με αυτά της Τζωρτζίνας χορηγούνται φάρμακα, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων.

Εάν δοθούν, όμως, για αρκετό χρονικό διάστημα σε μεγαλύτερες από τα επιτρεπτά όρια δόσεις, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και να προκαλέσουν ακόμα και αιφνίδιο θάνατο.

«…Η ποσότητα της συγκεκριμένης ουσίας ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να σκοτώσει ακόμα και ελέφαντα…» Αυτό έλεγε στο CNN Greece υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολείται με την υπόθεση της δολοφονίας των τριών παιδιών από την Πάτρα.

Η ποσότητα της ουσίας κεταμίνης που βρέθηκε στο αίμα της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, ήταν τόσο μεγάλη και ισχυρή, που επέφερε το θάνατο μέσα σε μόλις 10 έως 15 λεπτά.

Σαστισμένοι ακόμα και αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών, που έχουν χειριστεί τα πιο ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα στην Ελλάδα, έλεγαν στο CNN Greece: «…ότι ήταν τόσο μεγάλη η μανία της γυναίκας αυτής, για να σιγουρευτεί ότι το παιδί θα πεθάνει, που του έδωσε τόσο μεγάλη ποσότητα από την επικίνδυνη ουσία που αντιστοιχεί σε ποσότητα, που θα έδινε ένας κτηνίατρος σε ένα ζώο μεγάλων διαστάσεων, καθώς η κεταμίνη χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στην κτηνιατρική ως αναισθητικό. Ακόμη και εμείς ψάχνουμε αν είχε προμηθευτεί την συγκεκριμένη ουσία είτε από κάποιο κατάστημα που πουλάει κτηνιατρικά φάρμακα είτε μέσω διαδικτύου…..».

Όμως παρά το γεγονός ότι η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση αφορούσε στο τρίτο παιδί και στο θάνατό του όμως τώρα όπως όλα δείχνουν θα ανοίξει νέος κύκλος ερευνών και τα για τα άλλα δύο παιδιά. Στη διάθεσή τους ιατροδικαστές έχουν τα ιστολογικά δείγματα και θα γίνει ξανά έλεγχος για το εάν στο αίμα και των άλλων δύο παιδιών υπάρχει επίσης η συγκεκριμένη ουσία.

Κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα στην Πάτρα και μάλιστα, χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτοί, είχαν ζώσει το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ είχαν κινητοποιηθεί με διάφορα σενάρια, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν, ακόμα κι αν θα είχαν να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να εξαφανιστεί η δράστις τους στυγερού εγκλήματος ή ακόμα και να θελήσει να βάλει τέλος στη ζωή της, όπως η ίδια ισχυριζόταν σε δηλώσεις που έκανε σε τοπικά μέσα, προσπαθώντας δήθεν να δείξει θιγμένη, για τα όσα έρχονταν στο φως της δημοσιότητας και στην ουσία έδειχναν την ίδια ως δολοφόνο των παιδιών της.

Η σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου οδήγησε σε ένα «ξέσπασμα» οργής στο Twitter, όπου, χρησιμοποιώντας τα hashtags #Πατρα και #Ρουλαπισπιριγκου, αλλά και το όνομα της Τζωρτζίνας, οι περισσότεροι μιλούν για δικαίωση.

