Κρις Ροκ – χαστούκι: Η πρώτη αντίδραση μετά την κίνηση του Γουίλ Σμιθ

Μια συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή στη σκηνή έκανε χθες το βράδυ ο Κρις Ροκ για πρώτη φορά μετά την σφαλιάρα του Will Smith στα βραβεία Oscars 2022. Ο κωμικός θέλησε να κάνει τις πρώτες του δημόσιες παρατηρήσεις σχετικά με το περιστατικό στο χθεσινό σόου του στο Wilbur Theatre της Βοστόνης, το οποίο ήταν κατάμεστο με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες. «Επιτρέψτε μου να είμαι κάπως σκ@@@» είπε ο Κρις Ροκ με δάκρυα στα μάτια μπροστά στη θερμή απάντηση του πλήθους.

«Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας;» ειρωνεύτηκε με το κοινό να ξεσπά σε γέλια. «Δεν έχω να πω πολλά για το τι συνέβη, οπότε εάν ήρθατε να ακούσετε γι’ αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω γράψει όλο αυτό το σόου πριν από το Σαββατοκύριακο. Και ακόμη επεξεργάζομαι αυτό που συνέβη, οπότε κάποια στιγμή θα μιλήσω γι’ αυτά τα σκ@@@. Και θα είναι σοβαρό και αστείο, αλλά αυτή τη στιγμή θα πω μερικά αστεία».

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

