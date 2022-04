Βασίλης Σπανούλης: Βράβευση από την Αρμάνι Μιλάνο

Ο παλαίμαχος θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην Ιταλία, όπου θα κοουτσάρει στο τουρνουά νέων, ANGT του Βαρέζε (1-3/4), όπως συνέβη σε Βελιγράδι και Πάτρα. Έτσι με την ευκαιρία ο ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, έδωσε το παρών στο Φόρουμ του Μιλάνο, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Αρμάνι με την Μονακό για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, ο ιταλικός σύλλογος βράβευσε τον Βασίλη Σπανούλη για την προσφορά του στο μπάσκετ, με το κοινό να χειροκροτεί. Μάλιστα το αναμνηστικό του παρέδωσε ο GM της Αρμάνι, Χρήστος Σταυρόπουλος, με τον οποίο ο «Κιll Bill» είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν στον Ολυμπιακό.

The legendary ex-Olympiacos' guard Vassilis Spanoulis is honored at the Mediolanum Forum 👏

🎥 @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/2QUi3uEF3f

— BasketNews.com (@BasketNews_com) March 31, 2022