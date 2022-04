Επίθεση στη Ρωσία – Μπελγκορόντ: Η Μόσχα απειλεί να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι δικά της ελικόπτερα επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας. Ειδικότερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ είπε ότι δύο από τα στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας πέταξαν σε χαμηλό ύψος και 25 μίλια εντός των ρωσικών συνόρων, χωρίς να εντοπιστούν, και έφτασαν στην περιοχή Μπελγκορόντ, όπου εκτόξευσαν ρουκέτες S-8 σε μια αποθήκη Roseneft, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμα να κατασβέσουν. Ο Γκλάντκοφ, ο οποίος διορίστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2020, είπε ότι από την αεροπορική επιδρομή, η οποία ήταν η πρώτη σε ρωσικό έδαφος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τραυματίστηκαν δύο εργάτες, ενώ τμήματα της πόλης έχουν εκκενωθεί.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

An oil depot is on fire in #Belgorod , #Russia .

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως «αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως δημιουργία άνετων συνθηκών για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων». Ωστόσο, υπήρξαν φόβοι ότι η Ρωσία θα προέβαινε σε μια ψευδή επίθεση εναντίον της για να δικαιολογήσει μια κλιμάκωση του πολέμου ή να αποσυρθεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την επίθεση να σημειώνεται στις 5.43 π.μ. τοπική ώρα, ακολουθούμενη από ελικόπτερα που πετούν μακριά από τη φωτιά.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη το περιστατικό, αλλά, αν αληθεύει, θα είναι η δεύτερη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας που η αμυνόμενη χώρα τολμάει να περάσει τα σύνορα, μετά την υποτιθέμενη επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην αεροπορική βάση Millerovo τον περασμένο μήνα. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε: «Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να απορρίψω τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία εμπλέκεται σε αυτό, απλώς και μόνο επειδή δεν κατέχω όλες τις στρατιωτικές πληροφορίες».

Also in #Belgorod, around 5:30 a.m., the Konstanta printing house was shelled, its director told Belgorod-Media.

It's at the other end of the city in relation to the oil depot. pic.twitter.com/ydRQcqvDfR

