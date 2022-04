Κίεβο τώρα – πόλεμος: Η Ουκρανία υποστηρίζει πως οι Ρώσοι υποχωρούν

Η Ουκρανία ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι έχει ανακτήσει μεγάλο αριθμό εδαφών της από τους Ρώσους. Ο ισχυρισμός προέρχεται από δηλώσεις αξιωματούχων της ουκρανικής κυβέρνησης και του στρατού της χώρας, που αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν σημαντικά προς ανατολάς, αφού έχουν χάσει τον έλεγχο μεγάλου αριθμού πόλεων και οικισμών. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 15 κατοικημένες περιοχές της χώρας έχουν απελευθερωθεί πλήρως από τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ επίσης δήλωσε πως οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν αποσυρθεί από 13 άλλους οικισμούς και ότι αυτές οι περιοχές επίσης ήρθαν στα χέρια των Ουκρανών.

Χάρτης του BBC που απεικονίζει τις ρωσικές προελάσεις γύρω από το Κίεβο

Συνολικά 28 οικισμοί απελευθερώθηκαν, η πλειονότητά τους στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι ο στρατός της Ουκρανίας τώρα έχει επικεντρωθεί στην ανάκτηση του ελέγχου της Μαριούπολης.

Ukraine regains control of over 30 towns and villages as Russian soldiers retreat to the East. This is very good news for some people. And very bad news for others, as Russian forces will now be concentrated — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 1, 2022

Η βουλευτής της Ουκρανίας, Λέσια Βασιλένκο, στο ίδιο πνεύμα ανακοίνωσε ότι η χώρα ανάκτησε τον έλεγχο περισσότερων από 30 πόλεων και χωριών και επίσης πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες υποχωρούν πλέον προς την ανατολή. «Αυτά είναι πολύ ευχάριστα νέα για κάποιους ανθρώπους. Και πολύ δυσάρεστα για άλλους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις θα είναι πλέον συγκεντρωμένες», έγραψε η Λέσια Βασιλένκο στο Twitter.

«Η Μάχη του Κιέβου έληξε με την ήττα της Ρωσίας», λέει Ουκρανός δημοσιογράφος

Δημοσιογράφος του ουκρανικού Μέσου Ενημέρωσης, Kiev Independent, χαρακτήρισε τη μάχη για το Κίεβο ως τελειωμένη, με αποτέλεσμα αυτής την ήττα της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Ίλια Πονομαρένκο, έγραψε: «Η Μάχη του Κιέβου του 2022 έληξε με την ήττα της Ρωσίας. Τελεία. Γυρίζουμε σελίδα. Τώρα μας περιμένει η μεγάλη Μάχη του Ντονμπάς». Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Πονομαρένκο περιγράφει τη ρωσική προέλαση στο Κίεβο ως ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο οδήγησε σε πολλούς θανάτους, κατέστρεψε πολλά σπίτια και έφερε βαριές απώλειες, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα.

Yes, the Ukrainian military are just kicking anti-tank landmines.

It’s called the Ukrainian curling on the Warsaw Highway close to Kyiv. pic.twitter.com/9xAxRjFdYL — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 1, 2022

Ο ίδιος ανάρτησε μερικά βίντεο και κάποιες φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν Ουκρανούς να κλωτσούν αντιαρματικές νάρκες σε λεωφόρο κοντά στο Κίεβο, αλλά και ένα κατεστραμμένο ρωσικό τανκ που έχει πέσει σε ποτάμι στην περιοχή Σούμι. Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος έγραψε: «Έχουμε μια εντελώς υπέροχη ημέρα. Δεν προλαβαίνω να σχεδιάζω τον χάρτη με τις νέες πόλεις της περιοχής του Κιέβου από τις οποίες η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της».

This Russian T-72 just fell off a fragile bridge into a river in the Sumy region.

The 3-men crew drowned inside the tank.

A month after, their bodies were recovered by Ukraine’s emergency service. pic.twitter.com/F0r5Oy5Mwd — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 1, 2022

Ο δημοσιογράφος συνεχίζει λέγοντας ότι «η παρουσία του ρωσικού στρατού έχει απλώς σταματήσει να υπάρχει». Σύμφωνα με όσα λέει ο Πονομαρένκο, αναρτώντας και έναν σχετικό χάρτη που δείχνει τις περιοχές στις οποίες αναφέρεται, οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ανακτήσει τον έλεγχο «όλων των στρατηγικών σημείων, μεταξύ των οποίων οι Μποροντιάνκα και Ιβανκίβ. Οι ουκρανικές δυνάμεις καθαρίζουν τις Μπούτσα, Βορζέλ και Χοστομέλ». Μερικά λεπτά αργότερα, η Λέσια Βασιλένκο έγραψε: «Η Μπούτσα απελευθερώθηκε. Ανέβηκε η ουκρανική σημαία». Οι ουκρανικές δυνάμεις απωθούν τα ρωσικά στρατεύματα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κιέβου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανία: Για σφοδρές μάχες γύρω από το Κίεβο μιλά ο δήμαρχος Κλίτσκο

Λίγο νωρίτερα, πάντως, ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για σφοδρές μάχες γύρω από την πόλη. «Μεγάλες» μάχες μαίνονται στα βόρεια και τα ανατολικά του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Ο κίνδυνος να χάσει κανείς τη ζωή του (στο Κίεβο) είναι αρκετά μεγάλος και γι’ αυτό τον λόγο η συμβουλή μου προς όποιον θέλει να επιστρέψει είναι: Σας παρακαλώ, καθυστερήστε το ακόμα», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, σε μια προειδοποίηση προς τους κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Τις τελευταίες ημέρες, και μετά τις συνομιλίες της Τρίτης μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, αφού η Μόσχα ανακοίνωσε πως θα αποσύρει στρατεύματα από την περιοχή του Κιέβου, πολλοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας αλλά και των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ διέψευσαν, επίσημα αλλά και μέσω διαρροών σε ΜΜΕ, τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απόσυρση αλλά για μια ανασύνταξη, με στόχο την ανάπτυξη των δυνάμεων σε άλλες περιοχές, όπου θα ξεκινήσουν νέες επιθέσεις.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μίλησαν τηλεφωνικά Μακρόν και Ζελένσκι – Στο τραπέζι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη Μαριούπολη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν είχε την Παρασκευή ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τους ηγέτες Γαλλίας και Ουκρανίας να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο το τελευταίο διάστημα, στην προσπάθεια τερματισμού των εχθροπραξιών στα ουκρανικά εδάφη. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς και οι εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας. Ακόμα, μίλησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητούν οι Ουκρανοί, καθώς και για την πρωτοβουλία ανοίγματος ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη Μαριούπολη, που έχει προθυμοποιηθεί να αναλάβει η Γαλλία σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία. «Η πρωτοβουλία για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί!» τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ερντογάν θα «πιέσει» ξανά τον Πούτιν να συναντηθούν με τον Ζελένσκι στην Τουρκία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα πει στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν αργότερα σήμερα ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της περιοχής του Ντονμπάς και της Κριμαίας. Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε ότι το τηλεφώνημα με τον Πούτιν θα γίνει στις 16.00 (ώρα Τουρκίας και Ελλάδος) και ότι θα ανανεώσει την πρότασή του να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπέρ των οποίων τάχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την χθεσινή του συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο. Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του θα ήταν ευγνώμων προς την Τουρκία, αν συνέβαλλε στην οργάνωση συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν.