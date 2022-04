Βιασμοί στην Ουκρανία: Φρίκη από τις αποκαλύψεις για κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών

Διαστάσεις έχει πάρει το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, ακόμη και ανήλικων κοριτσιών, στην Ουκρανία από Ρώσους στρατιώτες. Το ζήτημα έχει απασχολήσει ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται εκτενώς στο πρόβλημα, όπως και τη βραβευμένη Ρωσίδα δημοσιογράφο Νίκα Μελκοζέροβα, του αγγλόφωνου μέσου ενημέρωσης The New Voice of Ukraine, που αναδεικνύει το ανατριχιαστικό της υπόθεσης. Σε νέο tweet της η δημοσιογράφος, που έχει αρθρογραφήσει σε γνωστά μέσα ενημέρωσης της Δύσης, γράφει τα εξής: «Πολωνός δημοσιογράφος με ρώτησε αν εξακολουθώ να θεωρώ τους Ρώσους ”ανθρώπους”. Η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν γίνεται να λέγεσαι άνθρωπος όταν δικαιολογείς τον βιασμό 16χρονων, υποστηρίζεις έναν δικτάτορα που διαγράφει γειτονικό έθνος, ενώ λες στους συζύγους να σκοτώσουν και να λεηλατούν. Ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά συγχωρέστε με».

Τον τελευταίο μήνα, μια άνευ προηγουμένου κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσεται στην Ουκρανία που μετρά τις πληγές της. Οι απώλειες αμάχων, οι καταστροφές κτιρίων, οι βομβαρδισμοί, όλα μαρτυρούν έναν ανείπωτο εφιάλτη. Στο παζλ αυτό του δράματος προστίθεται και το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών.

Σύμφωνα με το think tank Chatham House, στοιχεία σεξουαλικής βίας άρχισαν να καταγράφονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στα ουκρανικά εδάφη.

Την ίδια στιγμή, η Γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ιρίνα Βενεντίκτοβα, μίλησε για τις κατηγορίες που υπάρχουν σε βάρος Ρώσου στρατιώτη για βιασμό μιας γυναίκας στο Κίεβο.

Όπως γράφουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει συντελεστεί και βιασμός 16χρονου κοριτσιού.

Παράλληλα, σε πόλεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας έχουν αναφερθεί ομαδικοί βιασμοί, ακόμη και σεξουαλική βία μπροστά σε παιδιά.

A Polish journalist asked me whether I still consider Russians "humans". I said no. Humans cannot justify the rape of 16-year-olds, support a dictator who erases a neighboring nation, tell their husbands to kill and loot for them. Maybe it sounds harsh, but please forgive me.

