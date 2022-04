Viral: Σκύλος οπαδός της Φλουμινένσε πανηγύρισε γκολ κόντρα στην Φλαμένγκο

Το «Φλα-Φλου» είναι ότι πιο συναρπαστικό μπορεί να δει κανείς στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας.

Τόσο η Φλαμένγκο όσο και η Φλουμινένσε έχουν φανατικούς οπαδούς που … πεθαίνουν για τις ομάδες τους. Έχουν όμως φανατικούς οπαδούς και σκύλους.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η Φλουμινένσε κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας την Φλαμένγκο και το παιχνίδι παρακολούθησε ένα σκύλος που είχε ντυθεί στα χρώματα της ομάδας του.

Είδε με ενδιαφέρον το παιχνίδι και πανηγύρισε τα γκολ σαν τρελός. Φυσικά έγινε viral.

A dog who support Fluminense celebrating the 2-0 win against Flamengo pic.twitter.com/7dEn4feM0D

— Troll Sports (@TroIISports) April 1, 2022