Απαγωγή Γερμανού υπουργού Υγείας: Το τρομακτικό σχέδιο οργάνωσης αρνητών του κορονοϊού

Την απαγωγή του υπ. Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ και βομβιστικές επιθέσεις με στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος, σχεδίαζε οργάνωση αρνητών του κορονοϊού. Μέλη της συγκεκριμένης ομάδας αρνητών συνέλαβε σήμερα η αστυνομία στη Ρηνανία – Παλατινάτο. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, μέλη της εξτρεμιστικής οργάνωσης «United Patriots» («Ενωμένοι Πατριώτες»), σχεδίαζαν την «Επιχείρηση Klabautermann» (σ.σ.: από το όνομα ενός αγαθού πνεύματος – προστάτη των ναυτικών) και είχαν συγκεντρώσει παράνομα όπλα και νάρκες.

Η Γενική Εισαγγελία του Κόμπλεντς έκανε νωρίτερα σήμερα γνωστό ότι, έπειτα από έρευνες εβδομάδων, συνελήφθησαν πέντε άτομα και κατασχέθηκαν ήδη δέκα τυφέκια Καλάσνικοφ, πιστόλια και νάρκες, ράβδοι χρυσού, ασημένια νομίσματα και 12.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν ακόμη ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Εισαγγελίας και της αστυνομίας, η οργάνωση σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις και άλλες πράξεις βίας, με στόχο την εκτεταμένη διακοπή της παροχής ρεύματος, η οποία με τη σειρά της θα προκαλούσε συνθήκες εμφυλίου πολέμου και τελικά ανατροπή του δημοκρατικού συστήματος στη χώρα.

Χθες, Τετάρτη, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα σε 20 σημεία στη Ρηνανία – Παλατινάτο, στη Βάδη – Βυρτεμβέργη, στο Βραδεμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, στη Σαξονία, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν και στη Θουριγγία. Το ARD αναφέρθηκε σε 12 υπόπτους και στη σύλληψη πέντε ανδρών 55, 54, 50, 42 και 41 ετών.

Ο Καρλ Λάουτερμπαχ, εκ των βασικών στόχων της οργάνωσης αφότου ανέλαβε το υπουργείο Υγείας, εξέφρασε στην Bild την απογοήτευσή του: «Για κάποιους αρνητές του κορονοϊού το θέμα δεν είναι τα εμβόλια ή τα μέτρα της πανδημίας. Πολεμούν ενάντια στη βασική δημοκρατική τάξη μας. Αλλά δεν θα πετύχουν. Δεν θα επιτρέψω όλο αυτό να με εμποδίσει, αλλά θα συνεχίσω να υποστηρίζω ολόκληρο τον πληθυσμό. Αυτό το παράδειγμα δείχνει όμως πόσο διχασμένη είναι η κοινωνία μας. Στόχος της πολιτικής μου παραμένει η υπέρβαση αυτού του διχασμού και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης». Ο κ. Λάουτερμπαχ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δέχεται απειλές, λόγω της πολιτικής του για την πανδημία.

German police have detained four German nationals suspected of plotting to kidnap German health minister Karl Lauterbach and destroy power facilities to cause a nationwide power outage…. https://t.co/2AW6LkkK3Y

