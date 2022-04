Ερντογάν Αιγαίο: Νέες κυνικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

«Τα βιβλία ιστορίας μας περιγράφουν ως στρατιωτικό έθνος» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, εξαίροντας τις ικανότητες και τη ισχύ του τουρκικού στρατού, επαναλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- προκλητικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο.

«Γνωρίζετε πως τα βιβλία ιστορίας μας περιγράφουν ως στρατιωτικό έθνος. Πολλές φορές αποδείξαμε πως όταν γίνει λόγος για την υπεράσπιση της πατρίδας, όλοι από 7 ως 77 χρόνων τρέχουμε για το καθήκον, αλλά και κάτι που είναι ακόμη σημαντικότερο, εκπληρώνουμε με επιτυχία αυτόν τον αγώνα. Συγκρίνοντας τους ανθρώπους μας με άλλες κοινωνίες, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε πως η δουλειά του στρατιώτη δεν είναι τόσο δουλειά όπλου αλλά καρδιάς. Λόγω της πλέον παλιάς κρατικής παράδοσης στον κόσμο, από το παρελθόν ως σήμερα, είμαστε μια χώρα με τον στρατό της» δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, στη διάρκεια ομιλίας του στο προσωπικό συνοριακής στρατιωτικής μονάδας στην επαρχία Χακάρι, στην Ν.Α. Τουρκία στα σύνορα με το Ιράκ.

Bu akşam Yüksekova’daki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla, Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık.

Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin… 🇹🇷 pic.twitter.com/3g8dq92iCx

