Moskva πλοίο – Ρωσία: Το μήνυμα πριν το χτύπημα στη «ναυαρχίδα» του ρωσικού στόλου

Εγκαταλειμμένο πλέει ένα από τα σημαντικότερα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού ή βρίσκεται βυθισμένο στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας, ένα τεράστιο πλήγμα για τις δυνάμεις της Ρωσίας, που συναντούν σφοδρή αντίσταση από τους Ουκρανούς 50 μέρες από την έναρξη της εισβολής. Το πλήρωμα του πυραυλοφόρου καταδρομικού Moskva («Μόσχα») εγκατέλειψε τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη σε πυρομαχικά, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ Επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τα ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA μετέδωσαν ότι το Moskva υπέστη «σοβαρές ζημιές» κι ότι ερευνάται η αιτία της πυρκαγιάς, χωρίς να δώσουν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

A photo now published purportedly showing the Moskva on fire. If the ship has indeed been struck by Ukrainian cruise missiles it's a huge Russian loss – one of only 3 Slava class cruisers in the Russian Navy and possibly the largest single naval combat loss since World War II. https://t.co/q1e8WW5kvq pic.twitter.com/ldu4sBWC9a

Φωτογραφίες και βίντεο, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει εξακριβωθεί, φέρονται να καταγράφουν το φλεγόμενο ρωσικό καταδρομικό, η κατάσταση του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Αναλυτές, ωστόσο, σημειώνουν ότι μια πυρκαγιά σε ένα τέτοιο πλοίο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική έκρηξη και πιθανώς να το βυθίσει. Το Moskva είναι το πλοίο που την πρώτη μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησίασε το Φιδονήσι (Οφιούσσα) και κάλεσε τους Ουκρανούς συνοριοφύλακες να παραδοθούν αλλά αντ’ αυτού άκουσε την απάντηση: «άντε γαμ@@@@@» ρωσικό πλοίο», η οποία έγινε και γραμματόσημο!

Όποιος κι αν είναι ο λόγος της πυρκαγιάς οι αναλυτές κάνουν λόγο για μεγάλο πλήγμα στο ρωσικό πολεμικό ναυτικό και την εθνική υπερηφάνεια, όπως αν έχαναν οι ΗΠΑ ένα θωρηκτό στον Β΄Π Π ή ένα αεροπλανοφόρο σήμερα.

A Russian source is saying the Moskva has sunk and that the explosion was from a Ukrainian Neptun missile strike. Apparently, Ukraine flew a TB2 UCAV to distract the ship while it was targeted by the Neptun. The ship rolled onto its side after the strike.https://t.co/lACtPPJYVF

— Rob Lee (@RALee85) April 14, 2022