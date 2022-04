Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: “Καμπανάκι” κινδύνου από τον ιστορικό Χαράρι

Επτά εβδομάδες μετά το ξεκίνημα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία και οι κλιμακούμενες εντάσεις τοποθετούν την κοινωνία ίσως στην “πιο επικίνδυνη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας”, σύμφωνα με τον Ισραηλινό ιστορικό και συγγραφέα, Γιουβάλ Νώε Χαράρι. Ο συγγραφέας του “Sapiens” μιλώντας στον Geoff Cutmore του CNBC ανέφερε ότι ο αυξανόμενος κίνδυνος να στραφεί η Ρωσία σε πυρηνικά όπλα ή άλλες μορφές χημικού και βιολογικού πολέμου για να προωθήσει την επίθεσή της, αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.

“Είμαστε ίσως στην πιο επικίνδυνη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία από την κρίση των πυραύλων στην Κούβα, όταν ένας πυρηνικός πόλεμος γίνεται ξαφνικά μια πιθανότητα”, είπε ο Χαράρι. Η κουβανική πυραυλική κρίση του 1962 αναφέρεται σε μια περίοδο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης, όπου συχνά θεωρείται η στιγμή που ο κόσμος έφτασε πιο κοντά από ποτέ στον πυρηνικό πόλεμο.

Αν και αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα απειλή πυρηνικού πολέμου δεν είναι “πολύ πιθανή”, ο Χαράρι είπε ότι όλοι -κυβερνήσεις και πολίτες- πρέπει να ανησυχούν “πολύ”. “Είναι μια πιθανότητα, μια πραγματική πιθανότητα που πρέπει να εξετάσουμε. Και αυτό είναι τρομερό νέο για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή”, τόνισε. Ωστόσο, ο Χαράρι προειδοποίησε ότι δεν εναπόκειται στους δυτικούς συμμάχους να προσπαθήσουν να προλάβουν μια τέτοια ενέργεια επιδιώκοντας αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία.

Αντίθετα, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Ουκρανίας για να νικήσει τις ρωσικές δυνάμεις και να αποκαταστήσει την ειρήνη. “Όποιος έχει φαντασιώσεις για πορεία προς τη Μόσχα, να τις ξεχάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται”, τόνισε, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα προκαλούσαν περαιτέρω το Κρεμλίνο. “Ο στόχος του πολέμου θα πρέπει να είναι η προστασία της ελευθερίας της Ουκρανίας και όχι η αλλαγή του καθεστώτος της Μόσχας. Αυτό εξαρτάται από τον ρωσικό λαό”, υπογράμμισε.

