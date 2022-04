Κλοπή κρυπτονομισμάτων – FBI: Στο στόχαστρο χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα

Το δίκτυο Ronin, που χρησιμοποιείται για το online παιχνίδι Axie Infinity, υπέστη μια από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που αφορούν κρυπτονομίσματα – Η κυβερνοεπίθεση στο Axie Infinity έγινε με την εκμετάλλευση κενού ασφαλείας στο λογισμικό της Sky Mavis. Ομάδα χάκερ συνδεόμενη με τη Βόρεια Κορέα ευθύνεται για κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 620 εκατομμυρίων δολαρίων κατόπιν πειρατείας στην πλατφόρμα του βιντεοπαιχνιδιού Axie Infinity στα τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αμερικανικές αρχές.

«Χάρη στην έρευνά μας, μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ομάδα Lazarus και η APT38, κυβερνοπειρατές συνδεόμενοι με τη Βόρεια Κορέα, βρίσκονταν πίσω από την κλοπή (κρυπτονομισμάτων της) Ethereum αξίας 620 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκε την 29η Μαρτίου», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

