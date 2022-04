Μακρόν – Λεπέν δημοσκοπήσεις: Ξεκάθαρο το προβάδισμα για την γαλλική προεδρία

Το προβάδισμα του Εμανουέλ Μακρόν έναντι της Μαρίν Λεπέν εδραιώνεται ενόψει της τελικής αναμέτρησης των προεδρικών εκλογών της 24ης Απριλίου με τον Γάλλο πρόεδρο να επιχειρεί να προσεταιριστεί τους οικολόγους και την ακροδεξιά αντίπαλό του να κάνει ανοίγματα στην Αριστερά, καλώντας την σε συσπείρωση για μια νίκη επί του «ελιτισμού». Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του BVA για τα RTL και ORANGE που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Απριλίου ο Μακρόν διευρύνει στις οκτώ μονάδες το προβάδισμά του έναντι της Λεπέν και αναμένεται να ανανεώσει τη θητεία του συγκεντρώνοντας το 54% των ψήφων. Σφυγμομέτρηση των Opinioway-Kéa Partners για την Les Echos και το Radio Classique, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά χθες Πέμπτη, έδιναν στον Μακρόν νίκη με 53%.

Ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να υπολογίζει τόσο στη στήριξη του Νικολά Σαρκοζί όσο και σε εκείνη του Σοσιαλιστή προκατόχου του στο ύπατο αξίωμα της χώρας, του Φρανσουά Ολάντ, που κάλεσε χθες τους Γάλλους ψηφοφόρους «να ψηφίσουν τον Εμανουέλ Μακρόν» για να διατηρηθεί, όπως είπε, «η συνοχή της Γαλλίας» και «το ευρωπαϊκό της μέλλον», αλλά δεδομένου ότι η μάχη δεν έχει κριθεί, θα χρειαστεί και τις ψήφους της Αριστεράς, προς την οποία έκανε μια ευκρινή στροφή δηλώνοντας την Τετάρτη στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1 ανοικτός στην εφαρμογή προτάσεων που έρχονται από τα κόμματα της Αριστεράς και των Οικολόγων.

Ο Μακρόν ελπίζει ότι ο προσεταιρισμός των οικολόγων, που ψήφισαν αριστερούς υποψηφίους στον α΄γύρο, θα τον βοηθήσει να διασφαλίσει τη νίκη και προσπαθεί πάση θυσία να πείσει όσους αμφισβητούν τα φιλικά προς το περιβάλλον διαπιστευτήριά του ότι οι πολιτικές της αντιπάλου του εν προκειμένω θα είναι καταστροφικές. Ο Μακρόν επιμένει ότι μοιράζεται «κοινό έδαφος» με τον Γιανίκ Ζαντό των Πρασίνων (4,6% στον α΄γύρο) και τον Μελανσόν (22%) «αναφορικά με την οικολογία, την ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050 και το σεβασμό της Συμφωνίας των Παρισίων, ενώ το ακροδεξιό πρότζεκτ [της Λεπέν] αρνείται αυτούς τους στόχους».

Μάλιστα, ενστερνίζεται και το «πιασάρικο» σύνθημα του Μελανσόν περί «οικολογικού σχεδιασμού», μια ιδέα ότι η κυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τον συντονισμό μέτρων που θα περιλαμβάνουν από την απαγόρευση ορισμένων ειδών λιπασμάτων μέχρι τη διασφάλιση ότι οι κατοικίες των Γάλλων θα διαθέτουν επαρκή μόνωση για τη μείωση της χρήσης ενέργειας. «Νομίζω ότι η ιδέα αυτή είναι καλή», είπε ο Μακρόν.

