Ουκρανία πόλεμος – τώρα: Eκρήξεις νότια του Κιέβου λίγες ώρες μετά τη βύθιση του «Μόσκβα»

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, ενώ εκρήξεις ακούγονταν στη διάρκεια της νύκτας νοτίως του Κιέβου, απ’ ό,τι φαίνεται χωρίς να προκληθούν ζημιές ούτε τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία. Στη μεγαλύτερη περιφέρεια του Ντονμπάς, αυτή του Ντονέτσκ, όπου «μάχες διεξάγονται σε όλη τη γραμμή του μετώπου», τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με την προεδρία.

Η άλλη περιφέρεια αυτής της ανθρακοφόρου λεκάνης, αυτή του Λουχάνσκ, έγινε στόχος 24 βομβαρδισμών που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ τραυματίσθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή. Στην περιφέρεια του Κιέβου «εκρήξεις ακούσθηκαν στην περιοχή του Βασίλκιφ (νοτιοδυτικά του Κιέβου). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση», σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση που βασίζεται σε πληροφορίες που στέλνουν οι περιφερειακές αρχές.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε πως εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι συμφωνήθηκαν για σήμερα για την απομάκρυνση αμάχων, μεταξύ άλλων και με ιδιωτικά αυτοκίνητα από την πολιορκημένη Μαριούπολη. Άλλοι διάδρομοι απομάκρυνσης αμάχων συμφωνήθηκαν στο Μπερντιάνσκ, το Ενερχοντάρ και το Σιεβιεροντονέτσκ. Εξάλλου ο κυβερνήτης της ουκρανικής επαρχίας του Λουχάνσκ, ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κάλεσε σήμερα τους κατοίκους έξι πόλεων να απομακρυνθούν από την περιοχή, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς της πόλης Κρεμίνα.

«Μην διστάζετε και φύγετε όσο εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα. … Επιλέξτε τη ζωή, λεωφορεία σας περιμένουν στα σημεία συγκέντρωσης. Το ίδιο και τρένα, από τα οποία υπάρχουν αρκετά». Το Ρόιτερς μεταδίδει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις δηλώσεις του Γκαϊντάι.

Οι στρατιωτικές αποτυχίες της Μόσχας στην Ουκρανία, ειδικά μετά και τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού ναυτικού «Moskva» στη Μαύρη Θάλασσα, επαναφέρουν την απειλή του Βλαντιμίρ Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων, ως έσχατη λύση στα αδιέξοδά του, εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζοντας πλέον ακόμα μία επικίνδυνη παράμετρο στο «Ουκρανικό», μετά από ακριβώς πενήντα μέρες πολέμου. Η σύγκρουση άλλωστε της Ρωσίας με τη Δύση οξύνεται, μετά την εκτόξευση απειλών, με αναφορές και στα πυρηνικά όπλα, από το Κρεμλίνο για την πρόθεση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιμένει στη διεύρυνση του Συμφώνου, θεωρώντας ότι ενισχύσει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.

Σε νυχτερινό διάγγελμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επίτευγμα του ουκρανικού λαού τις 50 μέρες αντίστασης στην ρωσική εισβολή. «Είναι ένα επίτευγμα εκατομμυρίων Ουκρανών» σημείωσε με έμφαση, προσθέτοντας «δόξα τω Θεώ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ο λαός μας — υπερασπιστήκαμε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας». Και όπως σημείωσε φορτισμένος «για να το θέσουμε ήπια, κανένας δεν ήταν πεισμένος ότι θα επιβιώναμε. Πολλοί μας συμβούλευαν να παραδοθούμε de facto στην τυραννία, αλλά δεν γνώριζαν πόσο γενναίοι είναι οι Ουκρανοί».

