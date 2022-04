Ρωσία – Ουκρανια πόλεμος: “Σηκώθηκαν” τα βαρέα βομβαρδιστικά Tu-95/-160

Τα βαρέα βομβαρδιστικά Tu-95/-160 σήκωσαν οι Ρώσοι πάνω από τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας βομβαρδίζοντας τη Μαριούπολη, η οποία οδεύει προς πλήρη ισοπέδωση από την πολιορκία διαρκείας των Ρώσων. Όπως μεταδίδει το BBC, τα ρωσικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν τη Μαριούπολη. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, ο συνταγματάρχης Oleksandr Motuzianyk, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε την Παρασκευή ότι ρωσικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας έπληξαν την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

