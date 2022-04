Αλ Πατσίνο σχέση: Ποια είναι η Νουρ Αλφάλα που προτιμά τους πολύ μεγαλύτερους

Ο Αλ Πατσίνο και η πρώην σύντροφος του Μικ Τζάγκερ, Νουρ Αλφαλά, είναι το νέο, “καυτό” ζευγάρι του Hollywood. O 81χρονος θρύλος του Χόλιγουντ εθεάθη αυτή την εβδομάδα με την 28χρονη σύντροφό του κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον ηθοποιό Jason Momoa. Νωρίτερα είχαν επισκεφτεί την γκαλερί Pace για τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Τζούλιαν Σκνέιμπελ στην περιοχή Mid City του Λος Άντζελες.

Al Pacino on the set of The Godfather (1972) pic.twitter.com/NTHbjGakqA

Αφού απόλαυσαν ένα ιταλικό γεύμα, το ζευγάρι έφυγε με το ίδιο αυτοκίνητο. Και μπορεί αυτή να είναι η πρώτη φορά που απαθανατίζονται μαζί, ωστόσο το Page Six αναφέρει ότι το ειδύλλιο μετράει μήνες και πως ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα η μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο δεν είναι «πρόβλημα», παρά το γεγονός ότι ο Αλ Πατσίνο είναι μεγαλύτερος από τον πατέρα της Noor.

Page Six confirms that Al Pacino, 81, has been dating Noor Alfallah, 28, since the pandemic.

“The age gap (53 years) doesn’t seem to be a problem, even though he is older than her father.” pic.twitter.com/eygbSI50UB

