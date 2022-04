Τζένιφερ Λόπεζ Netflix: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στην πλατφόρμα του Netflix. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Halftime» που θα προβληθεί τον Ιούνιο στη streaming υπηρεσία, θα περιλαμβάνει άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της ως ποπ σταρ, ηθοποιό αλλά και μητέρα. Το «Halftime», σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου στο φεστιβάλ «Tribeca» της Νέας Υόρκης και μετά από μία εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο στη δημοφιλή streaming πλατφόρμα. Οι θαυμαστές της «Τζέι Λο», θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερες πτυχές του χαρακτήρα και της καθημερινότητάς της, ενώ πηγές αναφέρουν, πως ανάμεσα στις ιστορίες που θα αφηγηθεί για τη ζωή της, η τραγουδίστρια θα δώσει έμφαση και στην προετοιμασία της για την φαντασμαγορική εμφάνιση που έκανε στο ημίχρονο του Super Bowl 2020 με τη Shakira. Η ίδια μάλιστα, θα αναφερθεί και στο ταξίδι της μητρότητας, αλλά και πώς το βιώνει σήμερα που πλέον έχει περάσει τα 50.

Halftime, a documentary about both @JLo's Super Bowl performance and the midpoint of her storied career, will premiere opening night at the 2022 Tribeca Film Festival. https://t.co/VEeGj7aLOP

— Rolling Stone (@RollingStone) April 13, 2022