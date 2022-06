70 χρόνια Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι πρώτες εικόνες από τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το πρωί της Πέμπτης αφού αναχώρησε από το Κάστρο του Ουίνδσορ για να λάβει μέρος στους τετραήμερες εορταστικες εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο για τα 70χρόνια της στο θρόνο, τα οποία τυπικά συμπληρώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου. Η βασίλισσα ντυμένη στα γαλάζια, κρατώντας ένα μπαστούνι στο χέρι και συνοδευόμενη από τον ξάδερφό της, τον δούκα του Κεντ, έφτασε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από όπου παρακολούθησε με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας τους εορτασμούς με τους στρατιώτες του Βασιλικού Οίκου να παρελαύνουν, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους του Λονδίνου.

Στο Λονδίνο ταξίδεψε και ο εγγονός της βασίλισσας, πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δυο τους παιδιά. Ωστόσο, παρακολούθησαν μόνο την παρέλαση και χωρίς να παραβρεθούν στο μπαλκόνι με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα τρία παιδιά της, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, καταχειροκροτήθηκαν από τους πολίτες λίγο πριν από την άφιξη της βασίλισσας.

The twin result of months of training and centuries of tradition, the Queen's Birthday Parade is a major military spectacle and the start of the #PlatinumJubilee celebrations. pic.twitter.com/Xgye8xsR0v

Η Βρετανική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί εορτασμούς «που συμβαίνουν μια φορά σε κάθε γενιά». Έτσι σήμερα και αύριο, Παρασκευή, είναι αργία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με την στρατιωτική τελετή Trooping the Colour, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 στρατιωτικοί της Μεραρχίας του Βασιλικού Οίκου με 240 άλογα, δέκα στρατιωτικές μπάντες και περίπου 400 μουσικούς.

Η βασίλισσα και τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας στη συνέχεια εμφανίστηκαν στον εξώστη του Μπάκιγχαμ για να χαιρετίσουν το κόσμο. Παράλληλα στον λονδρέζικο ουρανό πετούσαν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη προς τιμήν της, καθως πλέον είναι η μόνη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου που έκλεισε 70 χρόνια στο θρόνο. Αργά το βράδυ σε όλη τη χώρα, αλλά και στις χώρες της Κοινοπολιτείας θα ανάψουν πυρσοί. Το έναυσμα θα δώσει ο κεντρικός πυρσός που έχει στηθεί έχω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

💥 The #PlatinumJubilee celebrations have begun 💥 At 1pm, @HACRegiment fired an incredible 124-round gun salute from the Tower.

👑 62 rounds to celebrate Her Majesty The Queen's coronation

🎈 62 rounds for Her Majesty's official birthday pic.twitter.com/GlU6ywUM3f

— The Tower of London (@TowerOfLondon) June 2, 2022