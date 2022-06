Πλατινένιο Ιωβηλαίο – βασίλισσα Ελισάβετ: Οι πρώτες εικόνες από την παρέλαση

Εκατομμύρια Βρετανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν είτε από κοντά είτε από τηλεοράσεις τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι, και συμμετείχαν σε αυτή 1.400 στρατιώτες, 200 άλογα και 400 μουσικοί, σηματοδοτώντας τα επίσημα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ. Η βασίλισσα, η οποία κατέφθασε με αυτοκίνητο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ – αναμένεται να εμφανιστεί στον εξώστη του Παλατιού, προκειμένου να χαιρετίσει τα πλήθη. Φέτος όμως αισθητή θα είναι η απουσία του πρίγκιπα Άντριου και του εγγονού της πρίγκιπα Χάρι.

Μέχρι πριν την πανδημία, η βασίλισσα έφτανε με άμαξα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, αλλά φέτος, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, παρακολουθεί την παρέλαση από το μπαλκόνι. Τη θέση της έχει πάρει ο πρίγκιπας Κάρολος, ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου, όπου συνοδευόταν έφιππος από τον γιο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και την αδερφή του, πριγκίπισσα Άννα. Οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο είναι τετραήμερες και σήμερα Πέμπτη (02.06.2022) και αύριο, έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασίλισσα Ελισάβετ συμπλήρωσε, τυπικά, τα 70 χρόνια στο θρόνο στις 6 Φεβρουαρίου.

Ποιοι θα είναι στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ εκτός από την βασίλισσα

Εκτός από τη βασίλισσα, στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ αναμένεται να βρίσκονται ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους, Τζορτζ , Σάρλοτ και Λούις, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η σύζυγός του Σόφη καθώς και τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα Άννα και ο αντιναύαρχος Τιμ Λόρενς, ο δούκας και η δούκισσα του Γκλούτσεστερ, ο δούκας του Κεντ και η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα.

Όσο για τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ θα βρίσκονται μόλις 45 μέτρα μακριά, για να παρακολουθήσουν το θεαματικό στρατιωτικό γεγονός από το γραφείο του Ταγματάρχη με θέα τον χώρο της παρέλασης. Η αίθουσα – που κάποτε χρησιμοποιούσε ο Δούκας του Ουέλινγκτον – βρίσκεται πάνω από την είσοδο του House Guards. Από εκεί παρακολουθούν παραδοσιακά οι αξιωματούχοι αν δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες της παρέλασης.

👑 On the first day of the #PlatinumJubilee weekend and the anniversary of The Queen’s Coronation, we look back on Her Majesty’s life of service from her time as a young Princess supporting the war effort to her extraordinary commitment to her role as Monarch. pic.twitter.com/aZ3jMT1AlS — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Οι εορταστικές εκδηλώσεις

Αργά το βράδυ σε όλη τη χώρα, αλλά και στις χώρες της Κοινοπολιτείας θα ανάψουν πυρσοί. Το έναυσμα θα δώσει ο κεντρικός πυρσός που έχει στηθεί έχω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Μεταξύ των πολλών εορταστικών εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο «Πάρτι του ΒΒC» το βράδυ του Σαββάτου. Απέναντι από την είσοδο του Μπάκιγχαμ έχει ήδη στηθεί μια σκηνή όπου θα πραγματοποιηθούν ποπ και ροκ συναυλίες με 22.000 θεατές. Στην σκηνή θα εμφανιστούν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεταξύ αυτών οι Queen με τον Άνταμ Λάμπερτ, η Νταϊάνα Ρος, η Αλίσια Κις, ο Αντρέα Μποτσέλι, οι Duran Duran, και ο Κρεγκ Ντέιβιντ. Το παρών θα δώσει επίσης ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, αλλά και ο ηθοποιός και ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα Στίβεν Φράι. Από τον αθλητικό χώρο θα εμφανιστούν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η νεαρή βρετανίδα τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου. Η βασίλισσα θα παρακολουθήσει τη συναυλία από την τηλεόραση στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Την Κυριακή οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν με πάνω από 200.000 υπαίθρια πικ-νικ και οργανωμένα γεύματα μεταξύ πολιτών σε διάφορες γειτονιές της χώρας ενώ το απόγευμα γύρω από τους δρόμους του παλατιού και του κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη παρέλαση με την συμμετοχή 10.000 ατόμων.

Members of The Royal Family arrive at Horse Guards Parade travelling in carriages pulled by horses from the Royal Mews. The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis travel in a barouche pulled by horses Shamus & St Ives. pic.twitter.com/6Y34iLOyPc — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

70 χρόνια στο θρόνο

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ανέβηκε στο θρόνο, τη Σοβιετική Ένωση κυβερνούσε ο Ιωσήφ Στάλιν, την Κίνα ο Μάο Τσε Τουνγκ και τις ΗΠΑ ο Χάρι Τρούμαν. Από τότε από την προεδρία των ΗΠΑ έχουν περάσει 14 πρόεδροι ενώ στην Ντάουνινγκ Στριτ έχουν φιλοξενηθεί 14 πρωθυπουργοί. Από αυτούς, ίσως ο πιο σημαντικός για την Ελισάβετ ήταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που τον θεωρούν μέντορα της. Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο Τσώρτσιλ το 1955 αποσύρθηκε από την πολιτική, η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστήρια της επιστολή: «Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου μια θέση για τον πρώτο μου πρωθυπουργό, στον οποίο ο σύζυγός μου και εγώ οφείλουμε τόσα πολλά. Για την σοφή καθοδήγηση του οποίου, κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας μου, θα είμαι πάντα βαθιά ευγνώμων».

Αν και ο ρόλος της ουσιαστικά είναι εθιμοτυπικός και δεν έχει κάποια πολιτική εξουσία, εντούτοις για πολλούς στην Βρετανία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 στους 5 Βρετανούς εξακολουθεί να έχει θετική γνώμη για την βασίλισσα Ελισάβετ παρά τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν πλήξει το παλάτι όλα αυτά τα χρόνια.

Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022