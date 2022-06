Έμερσον ληστεία: Βγήκε αλώβητος από απόπειρα με 29 πυροβολισμούς

Μια εφιαλτική βραδιά έζησε στο Σάο Πάολο ο Έμερσον Ρόγιαλ. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός της Τότεναμ ο οποίος έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα αλλά και ως δανεικός στην Μπέτις είναι στην χώρα του για διακοπές. Το περασμένο βράδυ ήταν καλεσμένος σε μια εκδήλωση σε κλαμπ της πόλης και όταν βγήκε γύρω στις 03:00 για να πάει προς το αυτοκίνητο του δέχτηκε επίθεση από ένοπλο ο οποίος ήθελε να τον ληστέψει και του είχε στήσει ενέδρα. Για καλή του τύχη όμως λίγη ώρα πριν και ενώ βγήκε από το κλαμπ ένας αστυνομικός με πολιτικά τον πλησίασε για να του ζητήσει αυτόγραφο και του ζήτησε εάν θέλει να τον συνοδέψει στο αυτοκίνητο.

Έτσι ο διεθνής Βραζιλιάνος σώθηκε από την ληστεία αφού ο αστυνομικός αντάλλαξε 29 πυροβολισμούς με τον επίδοξο ληστή. Ο Έμερσον δεν έπαθε τίποτα και η ληστεία δεν έγινε ποτέ!

Tottenham star Emerson Royal gun fight horror:

He had just left a nightclub in his home city of São Paulo

Royal was unharmed after an off-duty police officer fired 29 shots at the mugger, who underwent surgery and Royal leaves a police station in Brazil on Friday morning pic.twitter.com/fdMA1u8t97

