Εκτροχιασμός τρένου Βαυαρία: Τραγωδία στη Γερμανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από εκτροχιασμό τρένου στην νότια Γερμανία, σύμφωνα με την Bild. Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, βόρεια του Γκάρμις-Παρτενκίρχεν, πόλη της Βαυαρίας, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τρία ελικόπτερα διάσωσης από το Τιρόλο της Αυστρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ένας τοπικός συρμός εκτροχιάστηκε και αρκετά βαγόνια έχουν πέσει στο πλάι της σιδηροτροχιάς.

Streckensperrung zwischen #Garmisch-Partenkirchen und #Oberau. Züge aus Richtung #München Hbf wenden vorzeitig in #Oberau. Aus Richtung #Mittenwald / #ReutteinTirol wenden die Züge vorzeitig in #Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr in Planung. #bahn https://t.co/xUGvQihgzM

