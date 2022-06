Έλον Μασκ απολύσεις: Το σκωπτικό σχόλιο Μπάιντεν

Με σκωπτικό τρόπο απάντησε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στις απαισιόδοξες εκτιμήσεις του του Έλον Μασκ, ότι έχει ένα «σούπερ άσχημο συναίσθημα» για τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ και ότι θέλει να μειώσει τις θέσεις εργασίας στην Tesla κατά 10%.

Ο Τζο Μπάιντεν σχολιάζοντας την έκθεση για τις θέσεις εργασίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα στις ΗΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ενώ ο Μασκ μιλάει για αυτό, η Ford αυξάνει τις επενδύσεις της, συντριπτικά. Νομίζω ότι η Ford αυξάνει τις επενδύσεις στην κατασκευή νέων ηλεκτρικών οχημάτων. Έξι χιλιάδες εργαζόμενοι, θα μπορούσα να προσθέσω, στα Midwest. Η πρώην Chrysler Corporation, κάνει επίσης παρόμοιες επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα. Η Intel προσθέτει 20.000 νέες θέσεις εργασίας στην παραγωγή τσιπ υπολογιστών. Λοιπόν, ξέρετε, καλή τύχη στο ταξίδι του στο φεγγάρι».

