Φωτιά στη Μόσχα τώρα: Πανικός σε επιχειρηματικό κέντρο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχειρηματικό κέντρο στη Μόσχα. Συγκεκριμένα έπιασε φωτιά στο Grand Setun Plaza, που βρίσκεται στα δυτικά της Μόσχας. Οι φλόγες «κατέλαβαν» τους τέσσερις πρώτους ορόφους τους κτιρίου σύμφωνα με την ενημέρωση από το TASS που επικαλείται πηγές της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κτίριο το οποίο φιλοξενεί γραφεία διαφόρων εταιρειών.

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza, μαίνονται οι φλόγες στους τέσσερις πρώτους ορόφους», δήλωσε η πηγή.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι διασώστες εκκενώνουν το κτίριο όπως και το γεγονός ότι οι πυροσβέστες ζήτησαν 15 ασθενοφόρα να σπεύσουν στο σημείο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους που γειτνιάζουν με το επιχειρηματικό κέντρο είναι περιορισμένη. Ο βαθμός επικινδυνότητας της πυρκαγιάς έχει αυξηθεί στο μέγιστο πέμπτο, δήλωσε πηγή του TASS.

