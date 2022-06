Συναυλία Desmond Child – Ηρώδειο: “Ηχηρό” μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Με μια φαντασμαγορική συναυλία που διοργάνωσε ο Ντέσμον Τσάιλντ, η Ελλάδα έστειλε από το Ηρώδειο το μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ο θρυλικός συνθέτης και παραγωγός βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενώσει τις δυνάμεις του με μερικά από τα λαμπρότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σε μία μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό και μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών στο «σπίτι» τους.

Ο βραβευμένος με Grammy και υποψήφιος για Emmy συνθέτης, παραγωγός και συγγραφέας Ντέσμον Τσάιλντ συνάντησε επί σκηνής στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, σε μια φαντασμαγορική συναυλία, γεμάτη μοναδικές ερμηνείες. Στη βραδιά λάμψης και προσφοράς, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων και του Μουσείου Ακρόπολης, ο χαρισματικός Αμερικανός συνεργάζεται με τους Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκη Ρουβά, Lena Hall, Kip Winger, The Rasmus, Chris Willis, Γιώργο Λεμπέση, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson.

Filmed just now at @DesmondChild Rocks The Parthenon in Athens 🇬🇷 @BonnieTOfficial performing If You Were A Woman (And I Was A Man) #ReuniteParthenon pic.twitter.com/KLpPRJkAeF — Bonnie Tyler Fans (@BonnieTylerUK) June 27, 2022

Οι “λαμπεροί” καλεσμένοι της βραδιάς

Αν και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς χώρους και η φανταχτερή, ποπ συνολική αισθητική του σόου, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου είχε αναλάβει ο Φοίβος, δεν συμβάδιζε με την ατμόσφαιρα του Ηρωδείου, όλοι τους δήλωσαν με πάθος την αμέριστη στήριξή τους στο πάγιο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα -εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα. Όλοι τους κλήθηκαν να συνεισφέρουν αφιλοκερδώς στην ενδυνάμωση της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί γι’ αυτόν τον σκοπό στο Μουσείο της Ακρόπολης.

«Αθήνα σ’ αγαπώ. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ» φώναξε ο Desmond Child, εμφανώς μαγεμένος από την ομορφιά του κατάμεστου Ρωμαϊκού Ωδείου και του Παρθενώνα που έστεκε αγέρωχος στην κορυφή του. Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε, αναμφισβήτητα, ο Alice Cooper με τη θεατρική ροκ εμφάνισή του στο φινάλε της βραδιάς, ξεσηκώνοντας το κοινό. Το «παρών» στη συναυλία έδωσαν μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ αυτών που παρακολούθησαν τη συναυλία, που ήταν αφιερωμένη στην προσπάθεια επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.