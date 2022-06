Μητσοτάκης – Ερντογάν ΝΑΤΟ: “Αδύνατον να έχω διμερή με τον Έλληνα πρωθυπουργό”

Ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα όπως είπε ο Ερντογάν ο Μπάιντεν εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούν σήμερα το βράδυ ή αύριο στην Μαδρίτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις. Ωστόσο όπως είναι αδύνατον να έχει διμερή συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι να συνέλθουν (σ.σ. οι Έλληνες) όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

On possible meeting with Greek premier, Turkish president says no meeting with Greece until 'they come to their senses,' high-level strategic council meeting canceled

