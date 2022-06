Σύνοδος ΝΑΤΟ – Τουρκία: «Λευκός καπνός» για Σουηδία και Φινλανδία

Σε συμβιβασμό φαίνεται πως κατέληξαν Σουηδία και Φινλανδία με την Τουρκία, προκειμένου η Άγκυρα να άρει το βέτο για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Συνόδου στη Μαδρίτη, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, υπήρξε συμβιβασμός με την Άγκυρα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας με τους αρχηγούς των κρατών Τουρκίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε τετραμερής συνάντηση, στη οποία μετείχαν ο γ.γ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός, Μαγκνταλένα Άντερσον.

Τα δημοσιεύματα έρχονται από το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν επίσης η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα της Φινλανδίας, «Helsingin Sanomat», αλλά και η εφημερίδα «Iltalehti», Φινλανδία και Σουηδία θα προετοιμάσουν ένα κοινό μνημόνιο για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Άγκυρας για την ένταξη των δύο χωρών της βόρειας Ευρώπης στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την τουρκική «Yeni Safak», Ερντογάν και Τσαβούσογλου κατάφεραν να φέρουν τη δέσμευση Φινλανδίας και Σουηδίας για:

Πλήρη συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα κατά του PKK και των θυγατρικών του.

Επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της.

I am glad to witness the significant moment at the #NATOSummit as the agreement was reached between Finland, Sweden and Türkiye. The accession process of Finland and Sweden to #NATO will move forward.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 28, 2022