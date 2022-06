Viral επικήδειος: Τα λόγια δημοσιογράφου των New York Times για τη μαμά της, “τσάκισαν” το διαδίκτυο

Μια δημοσιογράφος σκόρπισε γέλια αλλά και δάκρυα με την συγκινητική νεκρολογία της για την μητέρα της. Η δημοσιογράφος των New York Times, Κέιτι Γουίβερ, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter στις αρχές της εβδομάδας με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην εκλιπούσα μητέρα της, Δρ. Μορίν Μπρέναν Γουίβερ, από το Χάρισμπουργκ της Πενσιλβάνια, η οποία απεβίωσε στις 14 Ιουνίου. Ωστόσο, λόγω της κωμικής περιγραφής της μητέρας της, η ανάρτηση της Κέιτι έγινε viral. Τι όμως έγραφε στον επικήδειό της; Περιέγραφε την αγάπη της Μορίν για την εξοικονόμηση χρημάτων και την εκπληκτική ικανότητά της να κλείνει πάντα μια καλή συμφωνία.

«Βοηθούσε τους πάντες να εξοικονομούν χρήματα»

«Η Μορίν ήταν δύο μέτρα και αγαπούσε τα αδέσποτα όλων των ειδών» έγραψε η Κέιτι. «Μπορούσε να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, ήταν εξαιρετικά αστεία και παθολογικά γενναιόδωρη. Εάν ανέφερες ένα πράγμα που σου άρεσε, σου έπαιρνε 11 εάν τα έβρισκε σε πολύ καλή τιμή. Οι πραγματικές χαρές της Μορίν ήταν να βοηθάει τους ανθρώπους και οποιονδήποτε, οπουδήποτε να εξοικονομεί χρήματα. Προσέλαβε για λίγο μια ικανή οικονόμο, αλλά μέχρι και σε αυτή βρήκε μια καλύτερη δουλειά. Έκοβε κουπόνια για πάνες και τα άφηνε στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ με τα βρεφικά προϊόντα. Πριν από δεκαετίες, απέκτησε ένα τεράστιο κουτί με οδοντόβουρτσες για πενταροδεκάρες, και έκτοτε εφοδιάζει την οικογένεια με οδοντόβουρτσες».

Η Κέιτι θυμήθηκε επίσης στην νεκρολογία της μια φορά που ένας συγγενής ζήτησε από την Μορίν ένα παιχνίδι – μικροσκόπιο. Αντ’ αυτού, εκείνη του βρήκε ένα αληθινό σε «πολύ καλή τιμή» και «με κόπο» του έφτιαξε εκατοντάδες αντικειμενοφόρες πλάκες για να το συνοδεύσει. «Η Μορίν γελούσε κακαριστά, τόσο που ακούγονταν σε όλα τα δωμάτια» συνέχισε η Κέιτι. «Πέθανε προτού ανακαλύψει τι μπορεί να φοβόταν, εάν υπήρχε κάτι που να φοβάται».

Got the worst news I’ve ever gotten last week. My mom and I made each other cry laughing all the time. I hate to think about all the deals she’s going to miss out on. I hope she guides me to the best sales forever. pic.twitter.com/dZoWdIu86C — Caity Weaver (@caityweaver) June 22, 2022

«Η μητέρα μου με τον θάνατό της, ήταν μπροστά από το πρόγραμμα για πρώτη φορά στη ζωή της»

Στη νεκρολογία, η οποία έχει αναδημοσιευτεί περισσότερες από 32.000 φορές, η δημοσιογράφος αστειεύτηκε ότι ο θάνατος της μητέρας της «συγκλόνισε όλους όσους την αγάπησαν» καθώς ήταν «μπροστά από το πρόγραμμα για πρώτη φορά στη ζωή της». Στη συνέχεια, εξήγησε πως η μητέρα της, η οποία εργαζόταν στην ποδιατρική, ήταν «πολύτιμη» για τους ασθενείς της, οι οποίοι συχνά «την έλουζαν με σπιτικές λιχουδιές». «Η Δρ. Μπρέναν Γουίβερ αγόραζε παπούτσια για τους ασθενείς της εάν εντόπιζε αυτό ακριβώς που χρειάζονταν ενώ βρισκόταν για ψώνια» έγραψε η Κέιτι. «Κατηγορηματικά δεν έκανε κατ’ οίκον επισκέψεις εκτός από τους ασθενείς που ‘συμπαθούσε πραγματικά’».

Αστειεύτηκε επίσης ότι η μητέρα της – την οποία περιέγραψε ως «λαμπρή και περίεργη και ικανότατη» μπήκε στην ποδιατρική για να παίρνει ρεπό, αλλά «συνήθως ξεχνούσε να τα προγραμματίσει». Σύμφωνα με την Κέιτι, η Μορίν ήταν επίσης παθιασμένη κηπουρός και ζήτησε από τον κόσμο να φυτέψει κάτι στη μνήμη της αντί να στέλνει λουλούδια. «Παρακαλούμε επίσης, να γνωρίζετε (στη μνήμη της) πως τα φυτώρια κατεβάζουν τις τιμές των πολυετών φυτών σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα το φθινόπωρο». «Όσο χρόνο και αν είχαμε με την εκπληκτική Μορίν δεν ήταν αρκετός για την οικογένεια και τους φίλους της, αν και μας έδωσε πολλές οδοντόβουρτσες και αναμνήσεις για πολλές ζωές» κατέληξε. «Ω, πόσο την αγαπούσαμε!».

That is one of the best obituaries I’ve ever read. She must have been an amazing person to know. I’m so sorry for your loss. — Colleen Anderson (@colleen508) June 22, 2022

Συγκινήθηκε το διαδίκτυο με την νεκρολογία

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου συγκινήθηκαν από το αφιέρωμα της Κέιτι στη μητέρα της, με κάποιον να σχολιάζει «το πιο χαρούμενο πράγμα που έχω διαβάσει ποτέ» και έναν άλλον να λέει ότι τους έκανε «να γελάσουν και να κλάψουν μαζί». «Η μητέρα σου φαίνεται να ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και λυπάμαι για την απώλειά σας» πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Ποτέ δεν έχω διαβάσει καλύτερο κείμενο. Χωρίς όρους, αστείο και αληθινό» ανέφερε ένας ακόμη με έναν άλλον να προσθέτει «Λυπάμαι για την απώλειά σας, αλλά φαίνεται ότι θα είμαστε αποδέκτες πολλών από τις καλές της ιδιότητες για μερικά χρόνια ακόμα».

Ένα άλλο tweet ανέφερε: «Λυπάμαι τόσο πολύ για την απώλειά σας. Αυτός ο επικήδειος ίσως είναι ένα από τα πιο χαρούμενα πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ – αστείο και τρυφερό και αγαπησιάρικο. Τι λαμπρός άνθρωπος ήταν η μητέρα σου». «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μακάρι να είχα γνωρίσει την μητέρα σου» πρόσθεσε κάποιος άλλος. Κι ένα τελευταίο σημείωνε: «Θα ήθελα να σε παρηγορήσω λέγοντάς σου ότι η ανάγνωση αυτής της νεκρολογίας ενέπνευσε αμέτρητους ανθρώπους να είναι λίγο πιο ανιδιοτελείς και πολύ πιο διασκεδαστικοί. Πολλή αγάπη στην οικογένειά σας».