Κύργιος – έφτυσε οπαδό: Πάλι έχασε την ψυχραιμία του ο τενίστας

Επίθεση στους «ασεβείς» οπαδούς του Wimbledon εξαπέλυσε ο Νικ Κύργιος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα του, τρώγοντας μάλιστα σούσι! Το «κακό» παιδί του Αυστραλιανού τένις ήταν νικητής επί του Βρετανού Πολ Τζαμπ, κερδίζοντας με 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3/7), 7-5 στον πρώτο γύρο χθες. Αλλά δεν άργησε να επιστρέψει στον παλιό του εαυτό, και ειρωνεύτηκε μια επόπτρια, έφτυσε προς την κατεύθυνση ενός θεατή και πέταξε μια μπάλα στο πλήθος. Η ένταση συνεχίστηκε και στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, όπου οι δημοσιογράφοι έμειναν άναυδοι βλέποντάς τον να τρώει σούσι μεταξύ των ερωτήσεων που απαντούσε. «Πολύ ασέβεια εκτοξεύτηκε σήμερα από το πλήθος» είπε έχοντας ζητήσει την απομάκρυνση ορισμένων οπαδών ήδη από το πρώτο σετ. «Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν είπα τίποτα στο πλήθος μέχρι που ξεκίνησαν χωρίς σταματημό. Απλά δεν ξέρω εάν είναι φυσιολογικό ή όχι».

«Απλά καθαρή ασέβεια. Κάποιος φώναξε ότι είμαι σκατά σήμερα. Είναι φυσιολογικό αυτό; Όχι. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Έχετε πάει ποτέ σε ένα σούπερ μάρκετ και έχετε αρχίσει να βρίζετε κάποιον που σκανάρει τα προϊόντα; Όχι. Τότε γιατί το κάνουν όταν είμαι στο Wimbledon; Γιατί συμβαίνει αυτό;».

Την ίδια ώρα όμως, το γεγονός ότι έτρωγε στη μέση της συνέντευξης Τύπου εξόργισε πολλούς οπαδούς του τένις που τον κατηγόρησαν για ασέβεια. «Εσύ είσαι ασεβής που τρως ενώ δίνεις συνέντευξη – πρέπει να δείξεις λίγο σεβασμό» έγραψε κάποιος στο Twitter. «Ο Νικ Κύργιος λέει ότι δε θέλει ο κόσμος να μην τον σέβεται ενώ φτύνει τον κόσμο, ειρωνεύεται τους κριτές και μετά κάθεται σε μια συνέντευξη Τύπου και τρώει» έγραψε ένας άλλος.

«Διαμαρτύρεται για έλλειψη σεβασμού καθώς κάθεται τρώγοντας και μιλώντας σε μια συνέντευξη Τύπου. Νόμιζα ότι τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος θα του ζητούσε να δείξει λίγο σεβασμό προς αυτούς» ανέφερε ένας άλλος με έναν ακόμη να προσθέτει: «Ο Νικ Κύργιος παραπονιέται για τους οπαδούς που δεν τον σέβονται έχοντας φτύσει έναν από αυτούς, την ώρα που έτρωγε το φαγητό του και μιλούσε με το στόμα γεμάτο. Πετάξτε τον έξω».

It took just 12 minutes for Nick Kyrgios to start kicking off at Wimbledon 😅😡 pic.twitter.com/JwldpDoD5r

— SPORTbible (@sportbible) June 28, 2022