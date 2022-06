Κρεμεντσούκ επίθεση: Η στιγμή που ο πύραυλος “χτυπά” το εμπορικό κέντρο

Τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι άτομα και τραυμάτισε κατέγραψε βίντεο που ήρθε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Οι κάμερες που ήταν τοποθετημένες σε διπλανό πάρκο, δείχνουν ξεκάθαρα την πτώση του ρωσικού πυραύλου και τον πανικό που ακολούθησε. Κάποιοι πολίτες έπεσαν ακόμα και στο νερό, για να σωθούν. Απευθυνόμενος στο ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον ΟΗΕ να επισκεφτεί το κατεστραμμένο κέντρο.

Freeze frame of X-22 missile seconds before it killed dozens of peaceful Ukrainians in #Kremenchuk – another symbol of the pointless atrocity of this war.

Ukraine will not be forced to negotiate with murderers and give up our territories. Weapons are key for peace in Ukraine. pic.twitter.com/tyeGVyIZgX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 28, 2022