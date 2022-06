Τραγωδία με όπλο: 8χρονος σκότωσε κοριτσάκι ενός έτους

Παίζοντας με το πιστόλι του πατέρα του, αγόρι οκτώ ετών σκότωσε βρέφος ενός έτους και τραυμάτισε ακόμη ένα παιδί δύο ετών το σαββατοκύριακο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο πατέρας, ο Ρόντερικ Ράνταλ, 45 ετών, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αμέλεια που είχε συνέπεια ανθρωποκτονία, για παράνομη οπλοκατοχή και για αφαίρεση αποδεικτικών στοιχείων από τόπο εγκλήματος, δήλωσε ο Τσιπ Σίμονς, ο σερίφης στην κομητεία Εσκάμπια. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε μοτέλ όπου ο σαραντάρης με βαρύ ποινικό μητρώο είχε πάει να βρει τη σύντροφό του. Εκείνος πήγε με τον γιο του. Εκείνη με τα δίδυμα παιδιά της, δύο ετών, και την κορούλα της, ενός έτους. Κάποια στιγμή, εκείνος βγήκε από το δωμάτιο και άφησε το όπλο «σε ντουλάπι», εξήγησε ο σερίφης Σίμονς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ξέροντας πού ήταν κρυμμένο, «ο γιος του το πήρε κι άρχισε να παίζει με αυτό».

«Πυροβόλησε το βρέφος ενός έτους και το σκότωσε. Αφού το διαπέρασε, η σφαίρα τραυμάτισε το ένα από τα δίδυμα, που όμως αναμένεται να επιζήσει», πρόσθεσε ο σερίφης, υπογραμμίζοντας πως η μητέρα των θυμάτων κοιμόταν. Όταν επέστρεψε ο πατέρας, αφαίρεσε από το δωμάτιο το όπλο και ουσίες, πιθανόν ναρκωτικά, προτού φτάσει η αστυνομία. Ο θάνατος του μικρού κοριτσιού προστίθεται στη φρικιαστική σειρά παρόμοιων δυστυχημάτων στη χώρα.

«Κάθε χρόνο, εκατοντάδες παιδιά στις ΗΠΑ βρίσκουν γεμάτα όπλα που δεν έχουν αποθηκευτεί με ασφαλή τρόπο, σε ντουλάπια, σε κομοδίνα, σε σακίδια πλάτης, σε τσάντες, ή απλά παρατημένα» και πυροβολούν χωρίς να το θέλουν, τόνιζε σε πρόσφατη έκθεσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Everytown For Gun Safety.

Η ΜΚΟ, η οποία αγωνίζεται κυρίως για να ελέγχονται πιο αυστηρά οι αγορές πυροβόλων όπλων, εκτιμά ότι τα δυστυχήματα όταν όπλα πέφτουν στα χέρια παιδιών που «πυροβολούν χωρίς πρόθεση» στοιχίζουν τη ζωή κάπου 350 Αμερικανών τον χρόνο κατά μέσον όρο. Ευρύτερα, τα πυροβόλα όπλα προκαλούν κάπου 40.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

"It hurts so bad."

Family of the 1-year-old shot and killed in Escambia County Saturday night spoke to @OliviaIversonTV about their lost loved one. — https://t.co/QFbWWd88gF pic.twitter.com/S2DCCUk0E0

— WEAR ABC 3 (@weartv) June 29, 2022