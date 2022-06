Viral: Δίδυμες αδελφές έγιναν 102 ετών – Πώς γιόρτασαν τα γενέθλια

Δίδυμες αδελφές, που πιστεύεται ότι είναι από τις γηραιότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιόρτασαν τα 102α γενέθλιά τους με ένα σάντουιτς με τυρί. Οι Edith Dumbleton και Dorcas Tobin γεννήθηκαν με διαφορά 45 λεπτών στο Banbury του Οξφορντσάιρ, στις 28 Ιουνίου 1920. Η Edith Dumbleton, που ζει στο Leysters του Χερεφορντσάιρ με την Dorcas Tobin, που ζει στο Banbury, συναντήθηκαν την Κυριακή για ένα προ-γενεθλιακό σάντουιτς. Ωστόσο προγραμματίζονται περαιτέρω εορταστικές εκδηλώσεις με τσάι, δήλωσε η κόρη της Dumbleton, Chris Bemand.

Πρόσθεσε ότι επειδή οι αδελφές ζουν σε απόσταση 128 χιλιομέτρων μεταξύ τους, η οικογένεια προσπαθούσε να διασφαλίσει ότι έβλεπαν η μία την άλλη τακτικά. «Ξοδεύουν πολύ χρόνο σκεπτόμενες η μια την άλλη», δήλωσε η Chris Bemand. «Και οι δύο ήταν λίγο αδιάθετες και πήραμε την απόφαση να τις φέρουμε να δουν η μία την άλλη την Κυριακή και είναι ήδη απίστευτα διαφορετικές μετά από αυτό», πρόσθεσε. «Ήταν πολύ χαμηλών τόνων γιορτή… έφαγαν ένα σάντουιτς με τυρί», είπε.

102 today!! 🥳🤩🥳

Happy birthday to twins Edith Dumbleton and Dorcas Tobin who will be celebrating in #Herefordshire later 🎂🎂🎂 pic.twitter.com/e9fvlnKe7b

