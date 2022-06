Άλεκ Μπάλντουιν – σκυλιά: Γιατί τον κράζουν στο Twitter

Η ανοιχτή κάμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Γούντι Άλεν, πρόδωσε τον Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος έβαλε τις φωνές σε μία υπάλληλό του στα ισπανικά, γιατί γάβγιζαν τα σκυλιά. Ο ηθοποιός έπαιρνε συνέντευξη από τον Γούντι Άλεν σε ένα livestream στο Instagram κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψαν τεχνικά προβλήματα, με το Wi-Fi να διακόπτεται πολλές φορές. Όταν κάποια στιγμή η οθόνη πάγωσε στη μέση της συνομιλίας, ο Άλεκ Μπάλντουιν σηκώθηκε από τον καναπέ και ακούστηκε να φωνάζει σε κάποιον εκτός οθόνης στα ισπανικά (αργότερα μεταφράστηκε να ζητά από τα σκυλιά να σταματήσουν να γαβγίζουν). «Leonetta! Leonetta! Basta! Las perritas! Basta! Las perritas, suficiente!» φώναξε ο Μπάλντουιν σε όχι και τόσο καλά ισπανικά, το οποίο μεταφράζεται ως «Λεονέτα, Λεονέτα! Αρκετά! Τα σκυλιά! Αρκετά! Τα σκυλιά, αρκετά!».

Το περιστατικό διασκέδασε πολλούς χρήστες του διαδικτύου – μεταξύ των οποίων και τον κωμικό Αλέξις Περέιρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε ο ηθοποιός. «Η ανεξήγητη συνέντευξη με τον Γούντι Άλεν στο Instagram Live, το να παρακολουθώ τον Γούντι να χάνει το Wi-Fi και στη συνέχεια να σηκώνεται για να φωνάξει κάτι στα ισπανικά που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ που μιλάω ισπανικά, ξεπέρασε τα Schweddy Balls ως το νέο πιο αστείο πράγμα που έχει κάνει ποτέ ο Άλεκ Μπάλντουιν. Θεέ μου» έγραψε στο Twitter.

Inexplicably interviewing Woody Allen on Instagram Live, watching as Woody loses Wi-Fi, and then getting up to yell something in Spanish that I a native Spanish speaker can’t understand has surpassed Schweddy Balls as the new funniest thing Alec Baldwin has ever done. God tier. pic.twitter.com/C3a5tzvzmt

