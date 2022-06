Τράβις Μπάρκερ υγεία: Εισπνευσμένα στο νοσοκομείο ο σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Τράβις Μπάρκερ, έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Όπως μεταδίδει το Page Six, ο Μπάρκερ φαίνεται ξαπλωμένος σε φορείο έξω από το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ενώ η σταρ τον ακολουθούσε με τα πόδια. Από κοντά ήταν και η ομάδα ασφαλείας των σταρ. Λίγα λεπτά αφότου η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο, η 16χρονη κόρη του Μπάρκερ, Αλαμπάμα, δημοσίευσε στο Instagram Story της, «Προσευχηθείτε».

Σύμφωνα με το TMZ, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και Τράβις Μπάρκερ πήγαν για πρώτη φορά στο σε νοσοκομείο του Γουέστ Χιλς την Τρίτη για κάποιου πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο μουσικός.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι ο μουσικός χρειαζόταν πρόσθετη φροντίδα και έτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Cedars-Sinai.

