Φιδονήσι – Ρώσοι στρατιώτες: Γιατί αποσύρθηκαν οι δυνάμεις του Πούτιν

Την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από το Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα στη σημερινή του ενημέρωση για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας. Το Φιδονήσι, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στη Μαύρη Θάλασσα, προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν μια μικρή ομάδα Ουκρανών αμυνόμενων είπαν σε ρωσικό πολεμικό πλοίο που τους καλούσε να παραδοθούν «να πάει να γ@μ…».

Γνωστή και ως «Λευκή» η «Νήσος του Αχιλλέα» αποτέλεσε συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων μετά την κατάληψή της από τους Ρώσους. Η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από το Φιδονήσι έγινε σύμφωνα με το ΥΠ ΑΜ στη Μόσχα ως ένα «βήμα καλής θέλησης» για τη διευκόλυνση της μεταφοράς σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια. «Στις 30 Ιουνίου σε ένα βήμα καλής θέλησης οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στο Φιδονήσι και απέσυραν τη φρουρά που είχε αναπτυχθεί εκεί.

Withdrawal has just been confirmed by Ukrainian military command. A significant victory reducing prospect of Odesa landing, but only one step in a long road to regain use of Black Sea https://t.co/KoV300TwyA pic.twitter.com/5XNNJTttXs

Έτσι έγινε εμφανές στη διεθνή κοινότητα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν εμπλέκεται στις προσπάθειες του ΟΗΕ να διοργανώσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από τα εδάφη της Ουκρανίας. Η απόφαση αυτή δεν θα επιτρέψει στο Κίεβο να εικοτολογεί περί της επικείμενης επισιτιστικής κρίσης, αναφερόμενο στην αδυναμία εξαγωγής σιτηρών λόγω του απόλυτου ελέγχου της Ρωσίας στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα το μπαλάκι είναι στην ουκρανική πλευρά, η οποία δεν έχει ακόμη καθαρίσει τις ακτές της στη Μαύρη Θάλασσα περιλαμβανομένων των υδάτων στα λιμάνια», ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Η ουκρανική ηγεσία έχει πει ότι δεν θα αποναρκοθετήσει τα ύδατα γύρω από τα λιμάνια της προκειμένου να αποτρέψει απόβαση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στις ακτές της Ουκρανίας και επιθέσεις από θαλάσσης στην Οδησσό και το Μικολάιβ.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νήσο Ζμινίι, γνωστή ως Φιδονήσι, δείχνουν εξοπλισμό τυλιγμένο στις φλόγες. Την είδηση της αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων από το Φιδονήσι επιβεβαίωσαν και οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με ανάρτησή τους στο Telegram. «Στη διάρκεια της νύχτας, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς στρατιωτικής μας επιχείρησης με πυραύλους και μονάδες πυροβολικού στο Φιδονήσι, ο εχθρός εκκένωσε βιαστικά τα υπολείμματα της φρουράς του με δύο ταχύπλοα και εγκατέλειψε το νησί».

⚡️ Official message of OK "South"

During the night, as a result of a successful military operation with our missile and artillery units on Snake Island, the enemy hastily evacuated the remnants of the garrison in two speedboats and probably left the island.

