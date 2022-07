Σιτηρά Ουκρανία: Η Ελλάδα προσφέρει πλοία για εξαγωγή από αποκλεισμένα λιμάνια

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να παράσχει πλοία για να βοηθήσει στην εξαγωγή σιτηρών από λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ερωτήθηκε πόσο σημαντική είναι η απελευθέρωση του Φιδονησίου από τη Ρωσία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία και ευρύτερα για τον επισιτιστικό κίνδυνο λόγω του πολέμου με τον γγ του ΝΑΤΟ να απαντά ότι την επισιτιστική κρίση τη δημιουργεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι αν αύριο αποφάσιζε να τελειώσει τον πόλεμο θα έπαυε και η επισιτιστική κρίση. Ωστόσο, όπως είπε οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι έτοιμες να βοηθήσουν στο να αποτραπεί μια τέτοια κρίση βοηθώντας στις εξαγωγές σιτηρών και αναφέροντας ότι η Τουρκία έχει ορίσει κάποιους χώρους αποθήκευσης και ότι η Ελλάδα έχει έχει προσφερθεί να παράσχει πλοία για να γίνουν οι εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να διαθέσει πλοία για να βγουν σιτηρά από την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους την τρίτη και τελευταία μέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην ισπανική πρωτεύουσα. O ΓΓ του ΝΑΤΟ τόνισε ακόμη ότι Σουηδία και Φινλανδία αναμένεται να υπογράψουν επισήμως το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ την Τρίτη. Οι ηγεσίες των δύο σκανδιναβικών χωρών θα λάβουν μέρος στη διαδικασία, «αλλά η πραγματικότητα» είναι ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί απο τους ηγέτες του ΝΑΤΟ χθες στη σύνοδο κορυφής, επεσήμανε.

Στο 20ο λεπτό της συνέντευξης η αναφορά του στην προσφορά της Ελλάδας για τα πλοία:

