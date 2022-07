Μπίλι Άιλις: Τα αποκαλυπτήρια του νέου κέρινου ομοιώματος 

Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Χόλιγουντ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου κέρινου ομοιώματος της Μπίλι Άιλις, το οποίο απέσπασε μόνο ειρωνικά σχόλια. Οι θαυμαστές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την απορία τους για τη νέα φιγούρα μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της στο διαδίκτυο.

Το κέρινο ομοίωμα της βραβευμένης με Grammy Αμερικανίδας τραγουδίστριας, Μπίλι Άιλις, έχει «βλοσυρό βλέμμα» και παρουσιάζεται με σπορ εμφάνιση σε συνδυασμό με δαντελένια γάντια, διακοσμημένα με το όνομά της με έντονα γράμματα.

Ummmmmmmmm 😳 I’m gonna need them to unplug the wax making machine for 15secs and plug it back in and start over😅 https://t.co/lIn6vvYlM3

— Chrishell Stause (@Chrishell7) June 27, 2022