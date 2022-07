Μάιλς Μπρίτζες σύζυγος: Στη φυλακή ο «αστέρας» του ΝΒΑ, για ενδοοικογενειακή βία

Σύζυγος «αστέρα» του ΝΒΑ ανέβασε στα σόσιαλ μίντια φωτογραφίες από την βία που έχει υποστεί από εκείνον, στέλνοντάς τον στη φυλακή. Η σύζυγος του παίκτη των Charlotte Hornets, Μάιλς Μπρίτζες, δεν έμεινε άλλο στη σιωπή και κατήγγειλε μέσω social media την ενδοοικογενειακή βία που έχει υποστεί για χρόνια, «οδηγώντας» τον μπασκετμπολίστα στη φυλακή. «Δε μου αρέσει που φτάσαμε ως εδώ, αλλά δεν μπορώ πια να σιωπήσω», είπε η Μισέλ Τζόνσον στο Instagram. «Επέτρεψα σε κάποιον να καταστρέψει το σπίτι μου, να με κακοποιήσει με κάθε δυνατό τρόπο και να τραυματίσει τα παιδιά μας για μια ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

