Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία 0 – 2: Εκτός Wimbledon η Ελληνίδα τενίστρια

Αποκλεισμός σοκ για τη Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 7-5 από την Τατιάνα Μαρία (Νο103) στον 3ο γύρο του τουρνουά με την Γερμανίδα να συνεχίζει στους “16” για να παίξει με την Γέλενα Οσταπένκο. Αυτή ήταν η 3η φορά για την 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια στον 3ο γύρο του Wimbledon και ούτε αυτή κατάφερε να “σπάσει την κατάρα” και να μπει στον 4ο γύρο.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη είχε 3 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά η Τατιάνα Μαρία τα έσβησε και έφτασε στο 2-1 και εν συνεχεία στο 3-1. Η Ελληνίδα ισοφάρισε σε 3-3 αλλά η Γερμανίδα με μπρέικ έφτασε στο 5-3 και έκλεισε το σετ στο 6-3. Η Μαρία Σάκκαρη είχε 13 αβίαστα λάθη και η αντίπαλος της μόλις 4 στο 1ο σετ. Η Γερμανίδα έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο ξεκίνημα του 2ου σετ αλλά η Ελληνίδα τα έσβησε και με άσο έκλεισε το γκέιμ και προηγήθηκε με 1-0.

What an upset for Sakkari! 🤷

Wimbledon seed No.5 is stopped in the 3rd round by Tatjana Maria 6-3 7-5 pic.twitter.com/BYjFzgs2VM

