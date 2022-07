Ξύλο στο πλοίο: Η ζήλια για ένα τρίο οδήγησε σε… χάος – Βίντεο

Όλα ξεκίνησαν από τη ζήλια για ένα υποτιθέμενο τρίο μεταξύ επιβατών ενός κρουαζιερόπλοιου. Ένας ταξιδιωτικός πράκτορας που ήταν μάρτυρας του καβγά δήλωσε στο Fox News πως ο καβγάς ξεκίνησε με αφορμή ισχυρισμούς για απιστία. Συγκεκριμένα, αντέδρασαν οι σύντροφοι κάποιων επιβατών κατηγορώντας το άλλο τους μισό πως τους απάτησαν σε ένα τρίο. Το βίντεο από τον καβγά στο κρουαζιερόπλοιο απεικονίζει μια χαοτική σκηνή, καθώς 40 με 60 επιβάτες άρχισαν να γρονθοκοπούν και να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Αν και η αρχική διαφωνία ήταν μεταξύ δύο επιβατών στην πίστα του νυχτερινού κέντρου, γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο με όλο και περισσότερους παραβρισκόμενους να μπλέκονται.

Ο καβγάς σημειώθηκε την τελευταία νύχτα της 8ήμερης κρουαζιέρας του πλοίου Carnival Magic στην Καραϊβική με στάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, τα Turks and Caicos και τις Μπαχάμες. Η αυτόπτης μάρτυρας, Τερέζα Τζέιμς δήλωσε στο Fox News πως ο καβγάς ξεκίνησε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα και διήρκησε για μία ολόκληρη ώρα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και το καζίνο του πλοίου. Σύμφωνα με την ίδια, άρχισαν να πέφτουν μπουκάλια και μια γυναίκα ίσως κόπηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αν και δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο καβγάς, που ξεκίνησε από τον πέμπτο όροφο μεταφέρθηκε στον πρώτο, με τους φρουρούς ασφαλείας του πλοίου να προσπαθούν να τον διαλύσουν.

last nights festivities on my carnival cruise 🥳🛳 pic.twitter.com/uehhfmCfaC

— naim (@nyeem0) June 28, 2022