Πάτρικ Γιανγκ τροχαίο: Σοβαρό ατύχημα για τον μπασκετμπολίστα

Δύσκολες ώρες για τον άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, Πάτρικ Γιανγκ. Ο θηριώδης Αμερικανός ψηλός είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στη Νεμπράσκα. Συγκεκριμένα, ο Πάτρικ Γιανγκ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εκείνο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο κι υποβλήθηκε σε χειρουργείο που κράτησε περίπου οκτώ ώρες.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η ζωή του Πάτρικ Γιανγκ δεν διατρέχει πλέον κάποιον κίνδυνο, με τον ίδιο να ενημερώσει μέσω των λογαριασμών του στα social media ότι είναι καλά.

Pray for former Gator hoops star Patric Young who was involved in a horrible car accident in Nebraska as he’s been transferred to Denver where he’s been in surgery for about 8 hours. 🐊🙏

First thing I want to say is Praise God for life! My accident was no surprise to God and I will continue to praise Yahweh everyday of my life. The love and support I’ve received from everyone has been tremendous. I’m currently in South Dakota (got to see Cody Larson ❤️)

— Patric Young (@PatricYoung4) July 3, 2022