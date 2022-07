Τσιτσιπάς – Κύργιος Wimbledon: Απίστευτος καυγάς με βαριές κουβέντες

Απίστευτη και… θεαματική ήταν η χθεσινή αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νικ Κύργιου για τον τρίτο γύρο του Wimbledon που είχε για μεγάλο νικητή τον Ελληνοαυστραλό τενίστα. Ο λόγος, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο.. οι ικανότητές τους στο τένις, αλλά και το τεταμένο κλίμα που υπήρχε μεταξύ των δύο παικτών. Στο τέλος του αγώνα και έπειτα από την χειραψία των δύο αθλητών, ο Κύργιος σχολίασε στο φινάλε πως «ό,τι έγινε στο κορτ, έμεινε στο κορτ. Έχει την απεριόριστη εκτίμησή μου ο Στέφανος, τον αγαπώ», αλλά λίγο αργότερα, μόλις πληροφορήθηκε τα αρνητικά σχόλια του Τσιτσιπά εις βάρος του και τις ατάκες περί bullying, νταήδων και τσίρκου έγινε έξαλλος και… ξέχασε την αγάπη του! Στη συνέντευξη Τύπου ο Τσιτσιπάς φανερά οργισμένος από τη συμπεριφορά του Κύργιου παραδέχτηκε ότι σημάδεψε με την μπάλα τον Ελληνοαυστραλό θέλοντας να τον πετύχει. Αφότου απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του είπε για τον αντιπαλό του ότι «ήταν σαν τσίρκο».

«Σημάδεψα τον αντίπαλό μου, αλλά αστόχησα», είπε χαρακτηριστικά για τη φάση για την οποία τιμωρήθηκε με point penalty. «Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δεν είναι εντάξει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Υπάρχει οργή πίσω από αυτό, είναι σίγουρο. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται να είμαι σαν ρομπότ και να το αγνοήσω. Έχει συμβεί τρεις, τέσσερις φορές. Μια φορά, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συμβαίνει τόσες φορές, σε εκνευρίζει. Γιατί είσαι εκεί και κάνεις τη δουλειά και ακούς θόρυβο από την άλλη πλευρά χωρίς κανέναν λόγο».

«Είναι ένα συνεχές bullying αυτό που κάνει. Κάνει bullying στους αντιπάλους του. Πρέπει να ήταν νταής στο σχολείο του και εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που υποβιβάζουν έτσι άλλους ανθρώπους. Έχει κάποια καλά στοιχεία στον χαρακτήρα του, αλλά έχει και μια κακή πλευρά, η οποία μπορεί να κάνει κακό στους ανθρώπους γύρω του». Για τη χειραψία που είχαν στο τέλος, σχολίασε: «Έδωσα το χέρι γιατί ήταν ένα καλό ματς και πρέπει να συγχαρώ τον αντίπαλό μου, ποτέ δεν έχει υπάρξει ματς που δεν έχω δώσει το χέρι μου. Για τη συμπεριφορά του, όμως, αν υπήρχε χειραψία, θα την απέφευγα. Δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά».

tsitsipas: ‘attitude wise…if there was a handshake for that i would definitely be walking away’ pic.twitter.com/64RKnE5f4s

— mimi🧍🏻‍♀️| wimbledon era 🎾 (@rafastefbaes) July 2, 2022