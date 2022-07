Αστυνομικοί σκότωσαν 25χρονο: Οργή για τον θάνατο νεαρού – Έτρεχε να ξεφύγει

Αστυνομικοί σκότωσαν τον Τζέιλαντ Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό στο Οχάιο, πυροβολώντας τον δεκάδες φορές την ώρα που έτρεχε να ξεφύγει, αφού τον είχαν σταματήσει για τροχαία παράβαση, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του επικαλούμενος το βίντεο από την κάμερα που έφεραν οι αστυνομικοί το οποίο θα δημοσιευθεί σήμερα. Στις δηλώσεις του στην εφημερίδα Akron Beacon Journal ο Μπόμπι ΝτιΣέλο χαρακτήρισε το βίντεο “σκληρό” και πρόσθεσε ότι οι συγγενείς του Γουόκερ ανησυχούν ότι ενδέχεται να ξεσπάσουν βίαιες διαδηλώσεις. Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά φόνων νεαρών Αφροαμερικανών από αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

“Προετοιμαζόμαστε για την αντίδραση της κοινότητας και το ένα μήνυμα που έχουμε είναι ότι η οικογένεια δεν χρειάζεται περισσότερη βία”, τόνισε ο ΝτιΣέλο. Η αστυνομία στο Άκρον του Οχάιο ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος Γουόκερ πυροβόλησε τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν και σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών μετά τη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Λίγες ώρες αργότερα είναι προγραμματισμένη πορεία. “Η διαμαρτυρία είναι ένας τρόπος να κλάψεις”, δήλωσε ο Ρόντερικ Πάουντς, πάστορας της εκκλησίας των Βαπτιστών στο Άκρον στη διάρκεια προσευχής χθες Σάββατο, αφού του επετράπη να δει το βίντεο.

Ο Πάουντς αρνήθηκε να περιγράψει με λεπτομέρειες “το αποκαλυπτικό βίντεο που ο κόσμος πρόκειται να δει”, αλλά χαρακτήρισε το περιεχόμενό του “σοκαριστικό”, επισημαίνοντας ότι δείχνει πως ο Γουόκερ δεν αποτελούσε απειλή όταν τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Ο πάστορας μάλιστα έκανε λόγο για “σφαγή”. “Είναι βάρβαρο”, υπογράμμισε ο Πάουντς μιλώντας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WEWS-TV. “Θα το δείτε αύριο”.

