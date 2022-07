Λιβύη διαδηλώσεις: Η χώρα βυθίζεται στο χάος

Παγιδευμένες σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, οι αντίπαλες πολιτικές κυβερνήσεις στη Λιβύη δέχονται ολοένα και περισσότερες πιέσεις από τους πολίτες. Διαδηλώσεις ξεσπούν σε όλη τη χώρα λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καύσωνα. Την Παρασκευή στο Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στην έδρα του κοινοβουλίου με μια μπουλντόζα και την πυρπόλησαν. Οι διαδηλωτές, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν την πράσινη σημαία του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι, φώναζαν συνθήματα κατά της πολιτικής ηγεσίας, επικρίνοντας την για αδιαφορία και για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής στη χώρα, η οποία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική.

Το κοινοβούλιο αποτελεί ένα από τα σύμβολα διχασμού στη Λιβύη, όπου από τον Μάρτιο δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η μία εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η άλλη, υπό τον Φάτι Μπασάγα, στηρίζεται από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ και τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης. Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2021, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε “όλες τις πλευρές να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τη σταθερότητα” και τους ζήτησε “να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να ξεπεράσουν το πολιτικό αδιέξοδο”, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντιζαρίκ.

Libya: Angry Protesters stormed parliament in the center of power in the east of the country, the city of Tobruk. They try to set it on fire and destroy it and even brought bulldozers. Protesting the situation in the country. #عاجل#ليبيا#طبرق#الحدثpic.twitter.com/lcKxAL2ui1

