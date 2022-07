Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο – Κοπεγχάγη: Συναγερμός στις Αρχές

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη σήμερα το απόγευμα. Η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας. Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Δείτε την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Vi er talstærkt og massivt tilstede ved Fields, hvor vi har fået anmeldelser om skyderi. Vi opdaterer her, så snart vi har mere om den aktuelle situation #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Δείτε στις αναρτήσεις που ακολουθούν:

Evacuations following #shooting at mall in #Copenhagen, #Denmark; Harry Styles to perform in nearby arena tonight pic.twitter.com/UGh6Ea0jHp — BreakinNewz (@BreakinNewz01) July 3, 2022

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June – #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9 — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) July 3, 2022

BREAKING 🇩🇰 : Multiple Shooting reported at mall in Copenhagen, Denmark.

♦️People are evacuating the area #Denmark pic.twitter.com/xbFKSBvU8E — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

