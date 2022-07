Ο άνθρωπος με τα περισσότερα piercing: Ο 62χρονος δείχνει πώς ήταν πριν

Ο Rolf Buchholz από τη Γερμανία μοιάζει αγνώριστος σε ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε πριν αποφασίσει να κάνει το πρώτο του τατουάζ στα 40 του χρόνια. Από τότε έχει καλύψει το 90% του σώματός του με μελάνι και έχει εκατοντάδες τρυπήματα. Έχει τουλάχιστον 516 παρεμβάσεις στο σώμα του, συμπεριλαμβανομένων 278 piercings μόνο στα γεννητικά του όργανα. Και αυτοί οι συγκλονιστικοί αριθμοί είναι ο λόγος που ο 62χρονος Rolf Buchholz βρίσκεται στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα piercings και τροποποιήσεις σώματος.

Meet Rolf Buchholz, a person who has more than 480 piercings on his body with about 278 of them in his genitalia area alone.

He also has other body transformations pic.twitter.com/BUl82o8sf3

