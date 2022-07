Πανό για Λιγνάδη: Τι συνέβη στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον χώρο του Πολιτισμού και όχι μόνο η αποφυλάκιση υπό όρους του Δημήτρη Λιγνάδη μέχρι το Εφετείο παρότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων. Την αντίδρασή τους εξέφρασαν το βράδυ της Παρασκευής από την σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και χορευτές. Όπως μετέδωσε το eleftheriaonline, δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία, μετά την λήξη της εναρκτήριας παράστασης αναρτήθηκε πανό που ανέγραφε “Rapists must be in jail”, δηλαδή “Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή”.

Κατά τις ίδιες πηγές, λίγο νωρίτερα, έχοντας προφανώς πληροφόρηση για αυτή τη διαμαρτυρία τόσο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης και αφού πρώτα είχαν υπογράψει προγραμματική σύμβαση για το ΔΗΠΕΘΕΚ και έχοντας κάνει δηλώσεις τόσο για την σημαντικότητα της διοργάνωσης, όσο και για άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες στη Μεσσηνία.

Το messinialive αποκάλυψε ότι ο εικονιζόμενος χορευτής είναι ο Πάνος Μαλακτός των Peeping Tom. Μόλις ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη υπόκλιση της παράστασης, ξεδίπλωσε και έδειξε στο κοινό το πανό. Και αυτό το site πάντως επισημαίνει πως η αστυνομική συνοδεία των δύο υπουργών ενημερώθηκε πως κάποιος θα διατύπωνε δημόσια μέσα στην αίθουσα την διαμαρτυρία του για την έκβαση της δίκης Λιγνάδη.

Πυρά Ηλιόπουλου κατά Μενδώνη

“Η κα Μενδώνη δεν χρειαζόταν να φύγει άρον άρον από την παράσταση στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το σύνθημα της βελγικής καλλιτεχνικής ομάδας Peeping Tom: “οι βιαστές πρέπει να είναι φυλακή”. Μπορούσε απλά να σηκώσει το δικό της πανό: “τον διόρισα δίχως διαγωνισμό, τον κάλυψα όσο μπορούσα, αμφισβήτησα τα θύματα και τώρα απλά κάνω την ανήξερη” δήλωσε με μία σκληρή ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση κατά της υπουργού.

“Η κυβέρνηση είναι έκθετη και η κα Μενδώνη συμμέτοχη σε μια πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης” πρόσθεσε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Το βράδυ της Παρασκευής (15-7) στην πρεμιέρα του έργου «Η Ανατολή» στον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας στο Ναύπλιο αναγνώστηκε η ανακοίνωση του ΣΕΗ εκ μέρους όλων των ηθοποιών της παράστασης μέσα από την οποία «καταδίκασαν» την απόφαση αυτή. «Θέλουμε ο ήλιος να πάψει επιτέλους να είναι νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος για δύο βιασμούς παιδιών Δημήτρης Λιγνάδης να παραμείνει στη φυλακή», κατέληξε ο Μιχάλης Τιτόπουλος που εκπροσώπησε τους συναδέλφους του.

Την ίδια ώρα στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου ο Χάρης Τζωρτζάκης διάβασε σχετική ανακοίνωση, εκ μέρους όλων των ηθοποιών της παράστασης «Ρίζες από βαμβάκι».