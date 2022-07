Νάρεϊ Καλέντ – ΠΑΟΚ: Στους ασπρόμαυρους ο Γερμανός εξτρέμ

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Κάλεντ Νάρεϊ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να βρίσκει έναν ευρηματικό τρόπο για να ανακοινώσει την απόκτηση του Γερμανού εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Κάλεντ Νάρεϊ και χρησιμοποίησε έναν… κινηματογραφικό τρόπο για να το κάνει. Ο Γερμανός εξτρέμ μπήκε σε τουριστικό λεωφορείο , για να κάνει το γύρο της πόλης και μόλις έφτασε έξω από την Τούμπα δήλωσε πως εκεί θα κάνει στάση!

Στη συνέχεια, υπάρχει μουσική παρουσίαση του νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον παίκτη να παίρνει το Νο77. Να αναφέρουμε ότι ο Νάρεϊ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε με την Φορτούνα Ντίσελντορφ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων με βάση την παρουσία του παίκτη στην ομάδα.

