Αντόνοφ Καβάλα: Νεκροί και οι 8, ειδικοί στο σημείο για τα «επικίνδυνα πυρομαχικά»

Δώδεκα τόνους πυρομαχικών μετέφερε το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov που συνετρίβη έξω από την Καβάλα σε καλλιεργήσιμη έκταση στο δρόμο που συνδέει τους Αντιφιλίππους με το Παλαιοχώρι. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν και τα 8 μέλη του πληρώματος. Το συντονιστικό όργανο αποφάσισε να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αντιφίλιπποι να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

#BREAKING : UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd

Η προσέγγιση της ατράκτου θα γίνει το πρωί, με το πρώτο φως, από πυροτεχνουργούς και ειδικά συνεργεία. Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος είναι ουκρανικό της εταιρείας Meridian, και είχε ξεκινήσει από τη Νις της Σερβίας. Στην περιοχή βρίσκονται πυροσβαστικές δυνάμεις οι οποίες κατέσβεσαν την πυρκαγιά που δημιουργήθηκε από τις εκρήξεις που συνέβησαν μετά την πτώση, αλλά περιμένουν να γίνει έρευνα με drones προτού τα ειδικά συνεργεία προσεγγίσουν την άτρακτο

Ο δήμαρχος Παγγαίου δήλωσε νωρίτερα ότι λίγο πριν τη 1 σταμάτησαν οι εκρήξεις και γινόταν προσπάθεια να πλησιάσουν οι πυροσβέστες το αεροσκάφος. Δεν επιβεβαιώνεται η μεταφορά πυρομαχικών, ωστόσο υπογράμμισε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι περιείχε επικίνδυνο υλικό. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΑ Γεώργιο Δριτσάκο, το αεροσκάφος, είναι κάργκο και συνετρίβη 40 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Καβάλας στην περιοχή της Ελευθερούπολης, εκτελώντας δρομολόγιο από Σερβία προς Ιορδανία, δήλωσε βλάβη στο FIR Αθηνών και θέλησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Καβάλα. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Το An-12 κατά τις ως τώρα πληροφορίες ήταν ουκρανικό και εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτίου από τη Σερβία προς την Ιορδανία. Η ΥΠΑ αναμένει σχέδιο πτήσης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Σερβίας. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ μέλος του πυροσβεστικού σώματος, το αεροπλάνο είχε πυρομαχικά. Ως εκ τούτου, αναμένεται ειδικό συνεργείο, ενώ η πυροσβεστική καλεί τον κόσμο.

BREAKING: a Ukrainian Antonov cargo plane crashed in Greece, – ERT

The plane was flying from Serbia to Jordan, previously there were no passengers on board.

The pilot reported engine failure and received permission for an emergency landing at Kavala Airport pic.twitter.com/rVgLmj3Qvw

— Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) July 17, 2022